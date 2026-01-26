日圓急升 銀行教戰如何壓低旅日成本

日本官方疑似進場干預日圓，26日日圓兌美元升至154.03價位，日圓兌新台幣現鈔賣出價也從23日的0.2028升到0.2062，最高一度出現0.2077，要如何換到日圓甜甜價？本國銀行建議分批進場、善用數位工具鎖匯價，這也是民眾換到便宜日圓的主流策略，同時還會搭配信用卡享有高回饋，壓低旅日成本。

國泰世華銀行指出，透過CUBE App提供外幣歷史匯率走勢圖、平均換匯成本及匯率到價通知等個人化服務，有助客戶即時掌握日圓匯率變化，提升換匯彈性與效率；搭配CUBE信用卡切換權益「趣旅行」，在海外實體消費，以及指定住宿、航空、旅遊及訂房平台、日本指定遊樂園刷卡消費，可享最高3.3％回饋。

台北富邦銀行表示，觀察有赴日旅遊規劃的客戶，多半會在匯價相對低點時，採取分批換匯方式逐步準備日圓。搭配富邦J卡，新戶可享完成指定任務獲得TRAVEL FOX 24吋行李箱，且有日本三大交通卡最高10%回饋、日韓泰旅遊最高6%回饋。

玉山銀行指出，民眾可透過玉山行動銀行App提供的匯率到價通知與24小時線上換匯服務，即時掌握匯率相對低點，分批進場鎖定日本旅遊資金，同時可搭上信用卡優惠活動拿到高回饋。配合2026年寒假旅遊熱潮，玉山熊本熊卡指定商店最高8.5%、綁定玉山Wallet電子支付於日本PayPay通路消費最高5%優惠；玉山信用卡也推出「陪您環遊全世界」活動，登錄並於指定國家刷玉山卡最高可享18,000 點e point，還可搭配玉山Unicard日本消費最高4.5%回饋，陪顧客歡喜迎新年。

台新銀行表示，因應客戶需求，台新銀行於今年至6月底前每週三指定時段，於網路及行動銀行以新台幣換日圓享最高減0.07分優惠，如果想要把握匯率高低點進行換匯的客戶也可利用本行「匯率到價通知」及「近7日、30日匯率高低點通知」服務，當匯率觸及目標價位，將可收到即時通知，讓民眾可即早開始儲備旅遊、投資、留學等資金。

此外，海外消費刷Visa Richart卡，滿額享最高6.6%回饋，包含截至3月1日止限時加碼的3.3%回饋（需登錄），以及切換「玩旅刷」再享最高3.3%回饋！