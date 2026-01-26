金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，並非各國央行大買黃金，他也進而指出，全球大買黃金的央行並不多，只有俄羅斯、中國、印度、土耳其、波蘭這五個國家央行大買。

賴士葆認為，這波金價上漲主要來自於各國央行增加儲備，但楊金龍分析，黃金買盤力道主要仍來自民間，不是各國央行，例如南韓、日本、歐洲則都沒有，楊金龍也明確表示，近半年來，央行並未再買任何黃金，他並強調隨時動態調整資產，不會只買美元資產。