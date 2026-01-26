赴美投資2500億美元 楊金龍認為三大原因使台幣匯率不會大幅貶值

根據台美關稅協議結果，我方承諾企業赴美自主投資2500億美元，外界擔心會否引發台幣大幅貶值？央行總裁楊金龍今日在答覆立委賴士葆質詢時回應，有三大理由不會產生大幅波動（亦即貶值）。

楊金龍的理由包括：1、台灣的外幣資金非常充裕，企業在台灣的美元存款就有3100多億美元；2、台灣對美國一年就有1500億美元順差，這是流量，不論是存量或流量都沒問題，他也釐清，這1500億美元順差不會跑到央行外匯存底；3、企業的外幣都放在外幣存款，有些更放在國外。基於這三大理由，他認為至少短期內不會有台幣匯率的大幅波動。

立委賴士葆在質詢時對IMF（國際貨幣基金）的示警指出，IMF指出台灣現在3兆美元計價的資產，是匯市交易量的45倍，比起南韓25倍、日本20倍，台灣的倍數實在太高，對此，楊金龍則強調，是IMF誤解了，是25倍才對。楊金龍並強調，IMF並未實際了解台灣的情況，雖然先前被IMF誤解時，央行也曾寫信去解釋，但這次他認為沒必要再去向IMF解釋，因為：「我們很EASY（輕鬆），不會緊張！」

在答覆立委郭國文質詢時，楊金龍表示，美國需要我們的產品，郭國文接著指出，這代表經濟安全背後就是國家安全，因此，美國又和日本造船業合作，又叫台灣產業去投資美國，過去是對大陸西進，現在則對美國東進，從2011年對中貿易高達143億美元，對美國才7.3億美元，但現在對美則增加20倍，從西往東很明顯。

郭國文接著指出，台灣的對中貿易比重持續下降，金融曝險也持續降低，中國一直喊要廢ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），又喊要對台灣經濟制裁，金管會主委彭金隆回應，最高時曾經來到淨值71%，現在來到14.59%，比較之下，對大陸曝險已降低非常多。

對於降低台美貿易順差，楊金龍回應，除了採購，能源購買也可提高一些，但他也特別指出，對美投資也可望去減少對美順差，他認為，就美國整個逆差，台灣居第四位，但也並非最高，也比前三名小得多，而就戰略安全，美國仍認為雖然台灣是貿易逆差，但仍相對覺得Reliable（信賴的）。

對於所謂的「數位逆差」，楊金龍指出，以前對美國的服務逆差很大，但之後航運使雙方逆差縮小，另外對美國的專利權採購，也有助降低，郭國文指出，對於數位平台使用愈來愈高，也有助於縮減雙方逆差。