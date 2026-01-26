快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

赴美投資2500億美元 楊金龍認為三大原因使台幣匯率不會大幅貶值

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
儘管台灣承諾企業自主赴美投資2500億美元，央行總裁楊金龍今日表示，有三大理由台幣不會產生大幅波動（亦即貶值）。圖/本報系資料照片
儘管台灣承諾企業自主赴美投資2500億美元，央行總裁楊金龍今日表示，有三大理由台幣不會產生大幅波動（亦即貶值）。圖/本報系資料照片

根據台美關稅協議結果，我方承諾企業赴美自主投資2500億美元，外界擔心會否引發台幣大幅貶值？央行總裁楊金龍今日在答覆立委賴士葆質詢時回應，有三大理由不會產生大幅波動（亦即貶值）。

楊金龍的理由包括：1、台灣的外幣資金非常充裕，企業在台灣的美元存款就有3100多億美元；2、台灣對美國一年就有1500億美元順差，這是流量，不論是存量或流量都沒問題，他也釐清，這1500億美元順差不會跑到央行外匯存底；3、企業的外幣都放在外幣存款，有些更放在國外。基於這三大理由，他認為至少短期內不會有台幣匯率的大幅波動。

立委賴士葆在質詢時對IMF（國際貨幣基金）的示警指出，IMF指出台灣現在3兆美元計價的資產，是匯市交易量的45倍，比起南韓25倍、日本20倍，台灣的倍數實在太高，對此，楊金龍則強調，是IMF誤解了，是25倍才對。楊金龍並強調，IMF並未實際了解台灣的情況，雖然先前被IMF誤解時，央行也曾寫信去解釋，但這次他認為沒必要再去向IMF解釋，因為：「我們很EASY（輕鬆），不會緊張！」

在答覆立委郭國文質詢時，楊金龍表示，美國需要我們的產品，郭國文接著指出，這代表經濟安全背後就是國家安全，因此，美國又和日本造船業合作，又叫台灣產業去投資美國，過去是對大陸西進，現在則對美國東進，從2011年對中貿易高達143億美元，對美國才7.3億美元，但現在對美則增加20倍，從西往東很明顯。

郭國文接著指出，台灣的對中貿易比重持續下降，金融曝險也持續降低，中國一直喊要廢ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），又喊要對台灣經濟制裁，金管會主委彭金隆回應，最高時曾經來到淨值71%，現在來到14.59%，比較之下，對大陸曝險已降低非常多。

對於降低台美貿易順差，楊金龍回應，除了採購，能源購買也可提高一些，但他也特別指出，對美投資也可望去減少對美順差，他認為，就美國整個逆差，台灣居第四位，但也並非最高，也比前三名小得多，而就戰略安全，美國仍認為雖然台灣是貿易逆差，但仍相對覺得Reliable（信賴的）。

對於所謂的「數位逆差」，楊金龍指出，以前對美國的服務逆差很大，但之後航運使雙方逆差縮小，另外對美國的專利權採購，也有助降低，郭國文指出，對於數位平台使用愈來愈高，也有助於縮減雙方逆差。

關稅 楊金龍

延伸閱讀

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

楠西強震周年 郭國文山城寒冬送暖助500戶過好年

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

谷立言喊「自由不是免費」 賴士葆：請跟華府說提升軍購的質

相關新聞

赴美投資2500億美元 楊金龍認為三大原因使台幣匯率不會大幅貶值

根據台美關稅協議結果，我方承諾企業赴美自主投資2500億美元，外界擔心會否引發台幣大幅貶值？央行總裁楊金龍今日在答覆立委...

日圓走強、美元預期轉弱夾擊 新台幣強升逾一角

外匯市場今（26）日波動加劇，新台幣兌美元匯率明顯走升，盤中升值幅度超過一角，突破31.5元，來到31.45元。匯市人士...

2025年移轉棟數創9年新低、年減25.5% 台灣房市史上最慘

2025年全台房市買氣急凍，「金龍海嘯」（意指央行總裁楊金龍打炒房）全面來襲。根據住商機構彙整內政部資料，2025年全台...

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

台美達成關稅貿易協議，金管會主委彭金隆今天說明，15%對等關稅且不疊加、半導體及其衍生品的最優惠待遇等架構，將讓台灣產業...

中華郵政×貓貓蟲咖波聯名系列商品第二波 2月3日開賣

中華郵政公司2025年9月30日推出「咖波悠郵好日子」聯名系列商品，深受民眾喜愛，眾所期待的神秘商品—「咖波公仔迴力車」...

迎接金馬年…16家銀行「發財水、發財金」登場 招財用法大公開

金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，如中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等各大銀行都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。