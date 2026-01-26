中華郵政×貓貓蟲咖波聯名系列商品第二波 2月3日開賣
中華郵政公司2025年9月30日推出「咖波悠郵好日子」聯名系列商品，深受民眾喜愛，眾所期待的神秘商品—「咖波公仔迴力車」，即將於2026年2月3日正式開賣。
中華郵政指出，「咖波公仔迴力車」共推出A、B兩款造型；A款以經典綠色郵車搭載咖波郵差為設計，B款則採用咖波主題車搭載郵政吉祥物波波鴿，造型活潑吸睛，極具收藏價值。歡迎民眾洽全國各地郵局及郵政博物館選購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言