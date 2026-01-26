中華郵政×貓貓蟲咖波聯名系列商品第二波 2月3日開賣

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
貓貓蟲咖波集郵商品「咖波公仔迴力車」將於115年2月3日正式開賣。（中華郵政／提供）
中華郵政公司2025年9月30日推出「咖波悠郵好日子」聯名系列商品，深受民眾喜愛，眾所期待的神秘商品—「咖波公仔迴力車」，即將於2026年2月3日正式開賣。

中華郵政指出，「咖波公仔迴力車」共推出A、B兩款造型；A款以經典綠色郵車搭載咖波郵差為設計，B款則採用咖波主題車搭載郵政吉祥物波波鴿，造型活潑吸睛，極具收藏價值。歡迎民眾洽全國各地郵局及郵政博物館選購，或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

