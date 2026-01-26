迎接金馬年！16家銀行「發財水、發財金」登場 招財用法大公開

金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，如中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等各大銀行都已公布領取細節，台新銀行搶攻財管客戶，推出限量「金庫納財禮盒」，讓民眾開心過好年。

●中信銀行

中信銀行今年以「金彩豐盛」為題，推出由藝術家翁明哲以流動且溫暖的筆觸，賦予新年嶄新自信與祝福的年度年曆，而農曆新春開工首日（2月23日），中信銀行將準備88,888份象徵吉祥開運的「發財金」、「發財水」、「發財米」及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶，數量有限、送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。

●台北富邦銀行

台北富邦銀行加碼準備十萬瓶發財水和八萬份發財金，免費贈送全台客戶，今年北富銀發財金與發財水設計別具匠心，以象形文字「馬」結合古印篆刻，展現濃厚的傳統美感，寓意馬年一馬當先，事業與財運齊頭並進。北富銀發財金將於2月9日起開始發送，凡財富管理客戶至分行交易，即可獲贈一份；發財水則將於2月23日開工日起開放領取，只要至全台分行洽辦業務即可領取一瓶。

北富銀說明，發財水可擺放在家中或辦公室財位，象徵招財進寶，也能在新春期間飲用或輕灑，從內到外增添財氣；發財金則象徵財源滾滾，不僅卡面設計蘊含祝福，更經過竹山紫南宮香爐加持，吸引財氣匯聚，適合放在皮夾、保險箱或隨身攜帶，讓財運一路暢旺。

●國泰金控（2882）

國泰金控推出結合「循環再生、文化傳承、友善耕作、社會共融」四大面向的新春贈禮系列。像是由庇護工場製作的共好招財金、選用花蓮小農有機的發財米、採用國際森林認證紙材的精裝日誌，以及結合傳統海棠窗花的馬年紅包袋等，落實國泰金控「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神。此外，民眾即日起至2月1日至國泰金控旗下數位通路(人壽、銀行、產險、證券官網) 智能助理阿發，完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會將限量版「馬年阿發紅包袋」帶回家。

●台新銀行

台新銀行今年推出「金庫納財禮盒」，以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，並於全台分行準備58,888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88,888瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，開運水吸納過銀行金庫的財氣，建議先擺放於家中或辦公室財位，並於元宵節的中午飲用，啟動財運，讓財富如氣泡般向上攀升。馬年紅包袋建議可放入8,888元生財金，擺放於財位後再作為錢母存入台新帳戶，啟動「錢滾錢」的累積循環。

●永豐銀行

永豐銀行表示，新春推出開運「馬年四寶」，預計農曆春節前於全臺125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶。馬年四寶包含發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，蘊含祝福寓意。設計主軸環繞「騎士策馬」，以駿馬表現源源不絕的力量與無限生機，騎士則為智慧與勇敢的行動者，伴隨客戶精準掌握方向、馳騁未來。同時，營業大廳也將提供二款發財糖、為客戶添福氣。迎接新年到來，永豐銀行全新推出16款「小蜜豐超實用日常」LINE療癒貼圖，與客戶一同傳遞滿滿心意。

●滙豐銀行

滙豐銀行也推出馬年限量招財幸運禮，包含經過金庫加持，助客戶招財開運限量3萬8888瓶的發財水，以及燙金質感設計，呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋，提供給至分行辦理業務的客戶。

●凱基銀行

凱基銀行以「躍馬迎春」推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用臺灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。

●元大金控（2885）

紫南宮平均兩天辦一場捐血活動，元大金控響應紫南宮公益捐血活動，亦備有限量發財水贈送給元大金控集團客戶，尤其近期全台血庫量偏低，鼓勵客戶共同做公益、匯聚財氣。

●兆豐銀行

兆豐銀行今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，祝福客戶在馬年駿業騰飛、財運滿載。

●第一銀行

第一銀行支持台灣在地農業，今年農曆春節嚴選花蓮富里米，並首次結合存錢筒實用功能，特製5萬份「火馬迎新春米滿倉．財滿庫」發財米，鼓勵民眾享用開運在地好米外，也能透過存錢筒儲蓄，新年聚財更守財，2月2日至2月23日發放給臨櫃辦理業務的客戶。

●土地銀行

土地銀行今年準備發財水，預計於新春開工首日2月23日起在國內各營業單位發放，除了置於家中或辦公室的「財庫位」，開店營業者可放在結帳處、保險箱，公司行號亦可放在財會、業務部門主管辦公室，象徵聚財氣，而待元宵節過後，可將發財水灑在室內，象徵富貴滿屋。

●合庫銀行

今年訂製6.7萬份金磚造型招財米及18.4萬瓶「Q版合庫寶寶迎金馬」迎財水，預定將於農曆春節前後由各分行主動饋贈予往來優良客戶，祝福在馬年財源廣進、馬到成功。

●臺灣企銀

臺灣企銀今年首度規劃專為財富管理尊榮客戶推出「駿馬富裕禮盒」，禮盒外觀採特殊「雙開門」設計，象徵「左右逢源、財門大開」，內含象徵「事業蒸蒸日上、財氣翻騰」的氣泡開運水，以及象徵「守財納福、富裕綿延」的聚寶發財金。

●彰化銀行

彰化銀行今年準備春聯、紅包袋、月曆，以及14萬瓶發財水，民眾拿回家後可將發財水置於家中財位，待元宵過後再加入熱水壺，讓全家人一起飲用，象徵新的一年財源廣進。

●華南銀行

華南銀行往年均會發放發財金、發財米等春節小物，將於年節前公布相關資訊。

●臺灣銀行

臺灣銀行則擬延續過往傳統，邀請國內書法家現場揮毫，一同迎接新春，祈願新的一年財運亨通、福氣滿堂。