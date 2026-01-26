銀行放送金馬年開運小物

金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，總計已有16家國銀推出發財水、開運金，甚至招財米、小提燈供民眾領取，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等都已公布領取細節，台新銀行搶攻財管客戶，推出限量「金庫納財禮盒」，讓民眾開心過好年。

中信銀行今年以「金彩豐盛」為題，農曆新春開工首日（2月23日），將準備88,888份象徵吉祥開運的發財金、發財水、發財米及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶。

台北富邦銀行今年加碼準備10萬瓶發財水於2月23日開工日起開放領取，8萬份經竹山紫南宮香爐加持的發財金於2月9日起開始發送。

國泰世華銀行今年則用永續美學迎馬年，像是由庇護工場製作的招財金、花蓮小農有機的發財米等，此外，2月1日前至國泰金控旗下數位通路完成指定任務，有機會得到「馬年阿發紅包袋」。

台新銀行推出「金庫納財禮盒」，內含馬年紅包袋、發財金，及開運氣泡水，並於全台分行準備58,888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88,888瓶開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈贈與客戶。

永豐銀行推出開運「馬年四寶」，預計農曆春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶；滙豐銀行馬年限量招財幸運禮，包含限量38,888瓶的發財水，以及呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋；凱基銀行推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，致贈財富管理貴賓；紫南宮平均兩天辦一場捐血活動，元大金控響應紫南宮公益捐血活動，亦備有限量發財水贈送給元大金控集團客戶。

另外，在公股銀行部分，兆豐銀行今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，祝福客戶在馬年駿業騰飛。

第一銀行首次結合存錢筒實用功能，特製5萬份「火馬迎新春米滿倉．財滿庫」發財米，2月2日至2月23日發放給臨櫃辦理業務的客戶；土地銀行準備發財水，預計於新春開工首日2月23日起在發放；合庫銀行訂製6.7萬份金磚造型招財米及18.4萬瓶迎財水，於春節前後贈予客戶。

台灣企銀（2834）今年首度規劃專為財富管理尊榮客戶推出「駿馬富裕禮盒」，內含氣泡開運水及聚寶發財金；彰銀準備春聯、紅包袋、月曆及14萬瓶發財水贈與民眾；華南銀行歷年均會發放發財金、發財米等春節小物，將於年節前公布相關資訊；臺灣銀行則擬延續過往傳統，邀請國內書法家現場揮毫。