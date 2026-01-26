快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

銀行放送金馬年開運小物

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
迎接金馬年，各銀行提供發財水及發財米，限量贈送給客戶。兆豐銀行／提供
迎接金馬年，各銀行提供發財水及發財米，限量贈送給客戶。兆豐銀行／提供

年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，總計已有16家國銀推出發財水、開運金，甚至招財米、小提燈供民眾領取，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行等都已公布領取細節，台新銀行搶攻財管客戶，推出限量「金庫納財禮盒」，讓民眾開心過好年。

中信銀行今年以「金彩豐盛」為題，農曆新春開工首日（2月23日），將準備88,888份象徵吉祥開運的發財金、發財水、發財米及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶。

台北富邦銀行今年加碼準備10萬瓶發財水於2月23日開工日起開放領取，8萬份經竹山紫南宮香爐加持的發財金於2月9日起開始發送。

國泰世華銀行今年則用永續美學迎馬年，像是由庇護工場製作的招財金、花蓮小農有機的發財米等，此外，2月1日前至國泰金控旗下數位通路完成指定任務，有機會得到「馬年阿發紅包袋」。

台新銀行推出「金庫納財禮盒」，內含馬年紅包袋、發財金，及開運氣泡水，並於全台分行準備58,888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88,888瓶開運水，以及5,888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈贈與客戶。

永豐銀行推出開運「馬年四寶」，預計農曆春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶；滙豐銀行馬年限量招財幸運禮，包含限量38,888瓶的發財水，以及呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋；凱基銀行推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，致贈財富管理貴賓；紫南宮平均兩天辦一場捐血活動，元大金控響應紫南宮公益捐血活動，亦備有限量發財水贈送給元大金控集團客戶。

另外，在公股銀行部分，兆豐銀行今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，祝福客戶在馬年駿業騰飛。

第一銀行首次結合存錢筒實用功能，特製5萬份「火馬迎新春米滿倉．財滿庫」發財米，2月2日至2月23日發放給臨櫃辦理業務的客戶；土地銀行準備發財水，預計於新春開工首日2月23日起在發放；合庫銀行訂製6.7萬份金磚造型招財米及18.4萬瓶迎財水，於春節前後贈予客戶。

台灣企銀（2834）今年首度規劃專為財富管理尊榮客戶推出「駿馬富裕禮盒」，內含氣泡開運水及聚寶發財金；彰銀準備春聯、紅包袋、月曆及14萬瓶發財水贈與民眾；華南銀行歷年均會發放發財金、發財米等春節小物，將於年節前公布相關資訊；臺灣銀行則擬延續過往傳統，邀請國內書法家現場揮毫。

客戶 開運

延伸閱讀

影／黃國昌現身台南送發財金 民眾熱情排隊合影、警全程緊盯

結合AI有年味！善化警分局交通錐馬年主題燈亮相

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

火馬年恐相剋！姓名有「這部首」藝人要小心 三角風波機率增

相關新聞

新南向放款連五年連陣 去年新增1,790億元 新設七處據點

國銀新南向放款動能熱。金管會統計，2025年底國銀對新南向放款餘額達1兆9,995億元，逼近2兆元大關，全年新增1,79...

銀行放送金馬年開運小物

金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，總計已有16家國銀推出發財水、開運金，甚至招財米、...

換新鈔 2月9日開跑

農曆新年即將到來，不少人都會換新鈔來包過年紅包，根據往年央行慣例，七大公股行庫、郵局會在農曆春節前五個營業日開始兌換新鈔...

高資產客戶理財 不重押AI

川普掀起的關稅戰升溫，拖累台股多頭格局，儘管台股仍站穩3萬點上方，但本國銀行觀察到市場過度集中AI等族群的情形，而高資產...

民營銀行包辦前五強

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全...

退休金算盤／長年期房貸 當心影響退休品質

美國總統川普日前在社群平台提出50年期房貸構想，希望降低年輕及中低收入家庭的購屋門檻。他將此比喻為「現代版羅斯福新政」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。