快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

民營銀行包辦前五強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全年新增放款量前五大銀行，依序為中信銀、玉山銀、北富銀、國泰世華銀與台新銀，清一色為民營銀行。

回顧近三年排名變化，2023年前五大仍以公股行庫為主，華南銀、台企銀、彰銀與合庫仍在榜上；但2024年名單大洗牌，由中信銀強勢竄出奪冠，民營銀行快速接手主導權。

到了2025年，中信銀連續第二年居冠，公股行庫則已全面退居榜外。

2025年榜單中，玉山銀首度入榜即躍居第二，新增放款335億元，僅落後中信銀357億元，兩者差距不到30億元，顯示龍頭地位競逐白熱化。

北富銀與國泰世華銀分別新增328億元與322億元，緊追在後，台新銀也增加201億元，前五大競爭態勢相當緊繃。

若合計前五大民營銀行，2025年新增放款量達1,543億元，占全年新增1,790億元的86%，顯示新南向市場放款量能，幾乎由民營銀行一手包辦，也凸顯其在跨境授信、區域布局與客戶掌握度上的優勢。

據金管會資料，2025年核准國銀赴新南向市場新設七處據點，也全數由民營銀行拿下。

其中，中信銀、玉山銀、國泰世華銀與北富銀同步前進印度，台新銀布局菲律賓，永豐銀進軍澳洲，上海商銀將柬埔寨子公司改制為子行，顯示民營銀行搶市已從放款延伸至實體據點戰。

中信 玉山 榜單

延伸閱讀

AI創新百強／中信銀預測商機 奪鑽石獎

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

國銀六大核心放款年底急轉彎！全年恐首度不達標 關鍵原因曝

相關新聞

新南向放款連五年連陣 去年新增1,790億元 新設七處據點

國銀新南向放款動能熱。金管會統計，2025年底國銀對新南向放款餘額達1兆9,995億元，逼近2兆元大關，全年新增1,79...

銀行放送金馬年開運小物

金馬年即將到來，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，總計已有16家國銀推出發財水、開運金，甚至招財米、...

換新鈔 2月9日開跑

農曆新年即將到來，不少人都會換新鈔來包過年紅包，根據往年央行慣例，七大公股行庫、郵局會在農曆春節前五個營業日開始兌換新鈔...

高資產客戶理財 不重押AI

川普掀起的關稅戰升溫，拖累台股多頭格局，儘管台股仍站穩3萬點上方，但本國銀行觀察到市場過度集中AI等族群的情形，而高資產...

民營銀行包辦前五強

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全...

長年期房貸 當心影響退休品質

美國總統川普日前在社群平台提出50年期房貸構想，希望降低年輕及中低收入家庭的購屋門檻。他將此比喻為「現代版羅斯福新政」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。