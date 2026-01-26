高資產客戶理財 不重押AI

川普掀起的關稅戰升溫，拖累台股多頭格局，儘管台股仍站穩3萬點上方，但本國銀行觀察到市場過度集中AI等族群的情形，而高資產客戶面對這種市場結構具有成熟風險意識，在指數位處高檔、題材高度集中的環境下，高資產客戶展現較成熟的風險意識，並未因短期題材追高，而是採取參與但不重押，以穩健現金流為核心策略布局。

中信銀指出，台股今年初雖快速衝上3萬點，但上漲動能主要集中在少數權值股之上。以今年元月初為例，台積電一度貢獻大盤近八成的漲點，市值占比攀升至44%以上，明顯高於美股「七巨頭」合計的權重水準，且僅約一成多的個股漲幅優於大盤，多數集中在AI與記憶體族群。多數強勢股已預支2027年的獲利為評價基礎，其餘中小型股走勢偏弱，當少數AI權值股回檔時，台股恐面臨較大修正。

北富銀觀察到，高資產客戶普遍認同AI長線趨勢，但在實際配置上仍相當審慎，因目前主要是以資本支出題材勾勒願景，多數標的公司尚無法提供穩健現金流，因此不會是高資產客戶大比重配置的類別，考量到整體投資組合風險與資金需求，在AI相關投資上多採取「參與但不重押」的策略，仍以長期資產穩健增值為主軸。

玉山銀行認為，隨AI權值股本益比顯著墊高，市場後續勢必進入類股輪動階段。當資金對高評價族群追價意願下降，會啟動「本益比調整」機制，轉向評價相對合理、具基本面支撐與獲利能見度的個股，過去漲幅落後的族群，將獲市場青睞。