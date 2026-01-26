換新鈔 2月9日開跑

農曆新年即將到來，不少人都會換新鈔來包過年紅包，根據往年央行慣例，七大公股行庫、郵局會在農曆春節前五個營業日開始兌換新鈔，推算今年換新鈔時間從2月9日起跑至2月13日，實際時間仍以中央銀行公告為主。而台北富邦銀行、台新銀行兩家銀行已宣布換新鈔預計於2月9日開跑。

按往年作法，央行會洽請臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台企銀，及中華郵政等八家金融機構，配合兌換新鈔，而2025年全台約456家分行與郵局據點提供服務，其中都會區24家郵局將設「新鈔兌換專櫃」，偏遠地區59家郵局於一般營業櫃檯兌鈔。央行也會在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，讓民眾在央行官網、臉書及行動App上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

北富銀表示，過年換新鈔，是迎新納福的傳統習俗之一，北富銀全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間。

北富銀也提醒，ATM提款轉帳均有交易限額，若同一天已達上限，則要等到隔天零點額度才會重置，連假期間請務必留意資金安排，避免因現金不足影響計畫。目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元；金融卡轉帳限額則為新台幣3萬元，如需較大金額用款，可改以網銀或行動銀行轉帳。