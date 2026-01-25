富邦證券守護濕地有成 獲國產署表揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券攜手荒野保護協會前進台南七股將軍鹽灘濕地，推動水鳥棲地保育，今日由財政部國有財產署頒感謝狀，由副總經理林昶棟(右)代表領獎。（富邦證券／提供）
富邦證券積極實踐企業社會責任，致力推動生物多樣性與環境永續。2025年攜手荒野保護協會前進台南七股將軍鹽灘濕地，推動水鳥棲地保育，提升社會對溼地生態的重視。富邦證券1月23日於財政部國有財產署舉辦的「國有非公用土地環境永續暨淨零排碳頒獎典禮」獲頒感謝狀，由副總經理林昶棟代表領獎。

富邦證券表示，公司重視棲地保護，自2025年起攜手荒野保護協會推動棲地保育工作，並號召同仁透過志工活動，投入七股鹽灘濕地棲地的保育行動。透過設置護生圍籬、防止遊蕩犬干擾水鳥育雛、進行忌避蛋試驗、每季水質監測、鳥類生態調查與棲地巡護等措施，有效減少水鳥繁殖期間的人為干擾，顯著提升鳥蛋孵化率與幼鳥存活率。

根據荒野協會2025年調查顯示，七股鹽灘濕地記錄鳥類高達 64 種，逾 29,000 隻次，此舉不僅成功守護黑面琵鷺、東方環頸鴴等珍稀鳥類的繁殖環境，也為台灣濕地生態復育奠定良好基礎。富邦證券2026年將持續贊助本項保育計畫，並以「棲地維護、物種監測、生態教育、志工參與」四大方向深化行動，提升大眾對濕地保育與生物多樣性的認識。

展望未來，富邦證券將延續「正向力量」的品牌精神，以穩健方式推動濕地保育。公司將持續強化與公部門、非營利組織及在地社群的合作，深化棲地維護、物種監測與環境教育，並透過志工行動與科學化調查累積長期資料，使保育更具延續性與實質成效。富邦證券將以持續、有紀律的投入，建構完善的合作網絡，讓自然環境在多方力量支持下長久維持與復育。

