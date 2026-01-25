聽新聞
0:00 / 0:00

元大數位帳戶月月登入抽10萬大獎 新戶綁定LINE Pay Money再送500元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行數位帳戶新戶最高享3%臺幣活儲優利、月月登入再抽10萬元大獎。（元大銀行/提供）
元大銀行數位帳戶新戶最高享3%臺幣活儲優利、月月登入再抽10萬元大獎。（元大銀行/提供）

元大銀行為了回饋廣大客戶，祭出數位帳戶臺幣活儲限時優利專案，新戶享有最高3%專屬活儲高利及每月99次免費跨行轉帳/提款手續費優惠，舊戶也享最高1.125%活儲優利，此外，搭配元大行動銀行全新改版加碼活動，只要持有數位帳戶的客戶月月登入，就有機會把10萬元大獎抱回家，無疑是2026開春最強的理財神助攻。

數位帳戶臺幣活儲限時優利專案自即日起至2026年3月31日，只要是新申辦元大數位帳戶客戶，自審核成功後六個月內，都能享有5萬元以內「最高3%」的活儲優利，即便存款超過額度，仍享有階梯式利率加碼。以存入15萬元為例，新戶在六個月內就能輕鬆累積約1,162元的利息，除了高利吸引力外，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省日常交易的成本，不僅如此，元大銀行更額外送上新春紅包，只要新戶綁定任一行動支付（例如：LINE Pay Money等行動支付）還能領到500元回饋金。

除了新朋友，元大銀行對廣大的既有客戶也誠意滿滿。舊戶只要申辦數位帳戶同樣能享有「最高1.125%」的階梯式活儲優利，以存入60萬元試算，六個月內即可獲得約2,505元利息收入，讓大筆資金在保有靈活流動性的同時，還能賺取穩健收益。

為了帶給用戶更便捷、便利的數位體驗，元大銀行「新版元大行動銀行」也正式亮相，不僅導入更嚴密的防護設計提升交易安全，更同步整合轉帳、換匯、繳費及投資等一站式服務。此外，更加碼推出【元大行動銀行全新改版 月月登入月月抽】活動，即日起至2026年5月31日止，只要持有數位帳戶之客戶於活動期間內每月登入「新版元大行動銀行」，還有機會將十萬元大獎抱回家。

展望2026年，元大銀行致力將金融服務融入大眾的日常生活，讓數位理財不再是繁瑣的作業，而是充滿便捷的互動體驗。更多活動詳情，請造訪元大銀行官網。

數位帳戶 元大 活儲優利 行動支付 LINE Pay

延伸閱讀

書香彰化與大師有約 月月精彩講座登場

投資貴金屬及房地產藏陷阱 竹北警銀聯手攔阻2起詐騙保住百萬積蓄

0050明天將除息！配息雖輸0056...達人仍盛讚：兩者本質不同不能相提並論

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

相關新聞

元大數位帳戶月月登入抽10萬大獎 新戶綁定LINE Pay Money再送500元

元大銀行為了回饋廣大客戶，祭出數位帳戶臺幣活儲限時優利專案，新戶享有最高3%專屬活儲高利及每月99次免費跨行轉帳/提款手...

國銀新南向放款近兩兆元！連五年超標 關鍵推手是「它」

國銀新南向放款動能熱。金管會統計，2025年底國銀對新南向放款餘額達1兆9,995億元，逼近兩兆元大關，全年新增1,79...

新南向放款王再洗牌 中信銀連莊、玉山緊追只差一步

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全...

台新銀行力挺中小企業！推「企業飛速貸」貸款額度最高3,000萬元

迎接2026年農曆春節商機，台新銀行推出「企業飛速貸」，力挺全臺中小微企業在最關鍵的春節檔期快速取得營運資金，搶攻馬年景...

獨／保單豁免漏勾致溢繳 富邦保戶追討退還逾2百萬 延遲利息引爭議

新竹林男因疾病引發敗血休克，10年前緊急截肢左膝保命，當年申請理賠時雖領取醫療保險金，卻因未勾選「豁免保費」持續繳費，直...

匯市最前線／台幣31.4~31.7元整理

新台幣匯價上周五（23日）以31.578元收盤，單日小幅升值3.2分，升幅0.1%，整周微幅貶值0.6分或0.01%。匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。