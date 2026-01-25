新南向放款王再洗牌 中信銀連莊、玉山緊追只差一步

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年全年新增放款量前五大銀行，依序為中信銀、玉山銀、北富銀、國泰世華銀與台新銀，清一色為民營銀行。圖/中信金控提供
2025年全年新增放款量前五大銀行，依序為中信銀、玉山銀、北富銀、國泰世華銀與台新銀，清一色為民營銀行。圖/中信金控提供

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全年新增放款量前五大銀行，依序為中信銀、玉山銀、北富銀、國泰世華銀與台新銀，清一色為民營銀行。

回顧近三年排名變化，2023年前五大仍以公股行庫為主，華南銀、台企銀（2834）、彰銀（2801）與合庫仍在榜上；但2024年名單大洗牌，由中信銀強勢竄出奪冠，民營銀行快速接手主導權。

到了2025年，中信銀連續第二年居冠，公股行庫則已全面退居榜外。

2025年榜單中，玉山銀首度入榜即躍居第二，新增放款335億元，僅落後中信銀357億元，兩者差距不到30億元，顯示龍頭地位競逐白熱化。

北富銀與國泰世華銀分別新增328億元與322億元，緊追在後，台新銀也增加201億元，前五大競爭態勢相當緊繃。

若合計前五大民營銀行，2025年新增放款量達1,543億元，占全年新增1,790億元的86%，顯示新南向市場放款量能，幾乎由民營銀行一手包辦，也凸顯其在跨境授信、區域布局與客戶掌握度上的優勢。

據金管會資料，2025年核准國銀赴新南向市場新設7處據點，也全數由民營銀行拿下。

其中，中信銀、玉山銀、國泰世華銀與北富銀同步前進印度，台新銀布局菲律賓，永豐銀進軍澳洲，上海商銀（5876）則將柬埔寨子公司改制為子行，顯示民營銀行搶市已從放款延伸至實體據點戰。

