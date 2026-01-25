聽新聞
國銀新南向放款近兩兆元！連五年超標 關鍵推手是「它」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，2025年底國銀對新南向放款餘額達1兆9,995億元，逼近兩兆元大關。圖／本報資料照片
國銀新南向放款動能熱。金管會統計，2025年底國銀對新南向放款餘額達1兆9,995億元，逼近兩兆元大關，全年新增1,790億元，是年度目標728億元的2.46倍，已連續第五年超額達標，顯示新南向市場已從政策推動，轉為銀行實質業務成長引擎。

金管會原訂2025年兩大目標，分別為新增放款728億元、新設3處據點，實際成果不僅新增放款超標近1.3倍，新設據點更達7處，雙雙「提前達陣」。

銀行圈指出，這意味著新南向市場放款已非短期衝刺，而是企業資金需求與銀行布局同步放大的結果。

從市場別來看，2025年新增放款前三大市場為新加坡、澳洲與印度，分別年增819億元、674億元及467億元。金管會分析，三地經濟活動相對熱絡，企業投資與授信案件明顯增加，是推升放款量的關鍵。

銀行主管則點出更深層結構變化。地緣政治與疫情後供應鏈重組，讓東南亞成為最大受惠區，2018年後台商對東南亞累計投資金額較此前成長逾五成，其中不少企業以新加坡為區域樞紐，帶動跨國、跨市場的金融需求同步擴張。

此外，澳洲受惠台商布局、資料中心與航空運輸產業成長，融資需求明顯升溫；印度則因內需市場龐大、產業基本面穩健，加上關稅戰後日韓車廠加碼投資、規避紅色供應鏈風險，使印度逐步浮現「避險型成長市場」角色。

從年度走勢來看，2025年新南向放款呈現「先震盪、後爆發」格局。首季新增758億元，第二季受匯率與關稅干擾，單季大減1,342億元。

第三季起回溫，第四季在供應鏈移轉效應發酵下，單季淨增1,388億元，全年達標率因此大幅放大。

值得注意的是，若以2025年12月底匯率31.438元換算，國銀對新南向實際放款餘額為636億美元，單月增加12.19億美元，為近五個月新高，排除匯率因素，企業融資需求仍具實質動能，顯示新南向放款成長並非僅帳面擴張，而是結構性趨勢。

展望2026年，在關稅戰升級、訂單持續移轉下，新興亞洲可望持續受惠電子、AI產品拉貨潮，其中供應鏈加速往東協與印度移動，國銀新南向放款動能仍具延續空間。

新南向 國銀 金管會 匯率 關稅 台商

相關新聞

元大數位帳戶月月登入抽10萬大獎 新戶綁定LINE Pay Money再送500元

元大銀行為了回饋廣大客戶，祭出數位帳戶臺幣活儲限時優利專案，新戶享有最高3%專屬活儲高利及每月99次免費跨行轉帳/提款手...

新南向放款王再洗牌 中信銀連莊、玉山緊追只差一步

新南向市場新增放款量，2025年再度由民營銀行全面囊括，中信銀更連續兩年蟬聯「新南向放款王」。依金管會統計，2025年全...

台新銀行力挺中小企業！推「企業飛速貸」貸款額度最高3,000萬元

迎接2026年農曆春節商機，台新銀行推出「企業飛速貸」，力挺全臺中小微企業在最關鍵的春節檔期快速取得營運資金，搶攻馬年景...

獨／保單豁免漏勾致溢繳 富邦保戶追討退還逾2百萬 延遲利息引爭議

新竹林男因疾病引發敗血休克，10年前緊急截肢左膝保命，當年申請理賠時雖領取醫療保險金，卻因未勾選「豁免保費」持續繳費，直...

匯市最前線／台幣31.4~31.7元整理

新台幣匯價上周五（23日）以31.578元收盤，單日小幅升值3.2分，升幅0.1%，整周微幅貶值0.6分或0.01%。匯...

