深耕責任投資 富邦證券連四年獲證交所盡職治理資訊揭露較佳名單

富邦證券於臺灣證券交易所2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」中再度獲獎，展現深耕責任投資與資訊透明的長期承諾。富邦證券已連續四年獲此殊榮肯定，且在這次評比的30項指標全數獲得滿分，包括「政策與遵循聲明」、議合執行、投票揭露及「實務與揭露」等面向，充分展現富邦證券持續強化盡職治理、提升揭露深度與品質的具體成果。

臺灣證券交易所為進一步提升機構投資人對公司治理及永續發展的影響力，於2025年精進評比指標，新增包括「具財務重大性之ESG相關風險與機會說明」及「英文版盡職治理遵循聲明」等項目。面對新要求，富邦證券持續發布中英文雙語盡職治理內容，加強國際溝通、提升透明度，使海外投資人能更清晰掌握公司在議合行動與永續治理上的具體作為，進一步厚植國際競爭力。

富邦證券深知永續發展需由內而外落實，2024年積極推動責任投資與ESG議題實踐，啟動全員教育訓練，累計訓練時數逾8,500小時。透過知識深化與組織共識凝聚，將永續理念融入日常業務運作，並持續培育兼具專業與永續思維的人才，成為推動公司長期成長的重要動能。

在投資決策方面，富邦證券依循ESG原則建構「三道防線」控管機制，從負面表列、投資前評估到投資後追蹤皆有完整流程，近年綠色金融投資規模逐年提升。在承銷業務方面，具環境永續貢獻之承銷案件比例亦呈成長趨勢，展現以金融力量支持企業綠色轉型的具體成果。

展望未來，富邦證券將持續秉持責任投資的核心精神，關注投資標的在環境、社會及公司治理（ESG）表現，透過資金影響力引導企業強化永續治理，並與被投資公司共同創造長期價值，實現企業與社會的永續共榮。