保險小百科／保單借款紓困 3月底前申請

為使有短期資金需求經濟弱勢保戶降低負擔，金管會已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，並自2022年起常態化每年1月1日至3月31日開放申請，今年符合申請資格保戶如有保單借款需求，記得於3月31日前向承保之保險公司提出申請。

申請人資格須符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件保戶，且須出具相關證明文件。適用保單為累積有足額保單價值準備金且未經公司排除適用本方案之新台幣有效保單。

借款額度為單一要保人累計金額最高10萬元。利率依借款當時勞動部公告勞工保險被保險人紓困貸款年利率，此次適用年息為2.165%，貸（還）款期間採固定利率三年。借款期間逾三年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合本方案各申請條件保戶尚得續行申辦。