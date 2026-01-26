退休金算盤／長年期房貸 當心影響退休品質

美國總統川普日前在社群平台提出50年期房貸構想，希望降低年輕及中低收入家庭的購屋門檻。他將此比喻為「現代版羅斯福新政」，引發廣泛討論。雖然延長房貸年期可減少每月繳款壓力，但專家警告，總利息支出將大幅增加，房屋淨值累積速度放緩，甚至可能讓借款人終身背負房貸，引起黨內外批評與金融風險疑慮。這個國際案例也讓台灣市場開始重新思考「長年期房貸」對退休族及市場流動性的影響。

隨著房價高漲及人口高齡化，拉長房貸年期已成房市熱議話題。台灣部分銀行已推出40年房貸方案，主打月繳減壓，吸引退休族及中年換屋族關注。市場觀察指出，延長房貸年期可以提升資金流動性和居住穩定性，但也意味著更長的債務期與更高的總利息支出，需要借款人慎重評估自身財務條件。

以貸款1,200萬元、利率2%為例，30年期每月本息約44,400元，若延長至40年期，月繳可降至36,400元，減少近8,000元。對退休族而言，減輕月付壓力可保留更多生活、醫療及休閒支出空間，也讓中高齡族群更容易以房換屋，釋出老舊住宅，提升市場流動性。部分銀行主管指出，長年期房貸雖延長了還款時間，但若借款人仍有穩定收入或資產，實際風險並不高。

然而，時間拉長的代價不可忽視。總利息支出將明顯增加，累積房屋淨值的速度放慢，可能讓借款人一生都難以完全還清房貸，形成「終身房貸」困境。專家提醒，延長房貸雖能短期降低月付壓力，但若未有妥善財務規劃，可能對退休後生活品質造成長期影響。

金融學者表示，延長房貸年期的核心目的應是提升居住穩定性而非單純刺激房價。若政策搭配合理的房價控管、利息補貼及社會住宅供應，長年期房貸能成為安定住房的一環；反之，若房價持續高漲、所得成長停滯，僅延長貸款年限，並不能真正解決居住壓力。

值得注意的是，國際案例提供了警示。川普提出的50年期房貸構想在美國引發兩派討論：一方面支持者認為，月繳壓力降低，有助年輕族群及中低收入家庭入市；另一方面批評者指出，銀行與房屋建商獲利，但民眾總利息負擔大幅增加，甚至可能一輩子都無法脫離債務。經濟學家指出，這類政府擔保的長期貸款會推升金融體系的利率風險，也可能衝擊房市穩定。台灣市場可從中借鏡，提醒政策設計需兼顧財務可行性與市場風險。

另外，退休後，許多高齡族面臨「買房或租屋」的抉擇。隨著房價高漲及人口老化，購屋成本增加，背房貸可能成為長期負擔；同時，政府近年推動社會住宅政策，提供高齡者安全、低成本且便利的居住選擇，讓租賃成為可行方案。

專家表示，購房對老年人也有風險。若需承擔長年房貸，總利息支出高、流動性低，可能限制生活彈性；房屋維修與稅費也增加負擔。尤其是65歲以上購屋，銀行貸款審核嚴格、可貸金額有限，若財務規劃不足，容易陷入「終身房貸」困境。

相比之下，社會住宅租賃對高齡者更具吸引力。各縣市開放65歲以上長者優先承租，且租金低於市價，部分還有政府補助。社宅多設有無障礙設施、緊急呼叫系統及社區照護據點，兼顧安全與便利，尤其適合行動不便或獨居長者。租賃社宅還能夠保留現金流，降低突發醫療費或生活支出壓力。