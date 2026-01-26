專家教你保／選購投資型商品 考量三重點

根據內政部最新數據，2024年台灣人民平均壽命為80.77歲，其中男性為77.42歲，女性為84.30歲，隨著平均壽命延長以及生活品質提升，退休規劃已成為國人不可忽視的重要課題。

若在60歲退休，面對退休後約20年的生活開支，考量一般通膨因素後，單靠政府勞保、勞退或自存退休金，還是讓許多人對退休後的生活水準缺乏信心；若想透過長期資產累積與靈活現金流管理，為退休生活增加一層保障，可以考慮將「投資型保險」納入退休的投資理財規劃，成為退休後被動收入來源之一。

投資型保險結合保險轉移風險與投資資產增值雙功能，投資型壽險除了享有壽險保障外，還可藉由連結之投資標的表現累積保單帳戶價值。保戶可依自身需求及風險承受度選擇不同投資標的，如債券、共同基金、ETF、投資帳戶等，達到資產增值與分散風險的效果。這種保單通常具備高度彈性，保戶可根據市場狀況或自身偏好調整投資比例，靈活運用資金。

高齡化社會中，退休人士最擔心的莫過於如何確保自身資產能夠長久支撐生活所需。投資型保險的優點之一，就是可安排「定期領回」機制，根據個人需求，透過特定投資標的以雙周或每月的頻率安排資產撥回以提取現金，協助規劃退休日常生活開支。同時，投資型保單的資產帳戶具備一定流動性，如遇突發狀況，也能部分提領，減少財務壓力。

選購投資型保險商品時，建議優先考量以下三個項目：第一，保障與投資並重：投資型保險多數提供壽險與年金險，讓保戶能在投資的同時兼顧身故保障或退休規劃。以法國巴黎人壽近期與台新銀行、安聯投信合作推出的「鑫富優利」投資型保險商品為例，該產品提供壽險與年金雙險種選擇，以滿足不同保障需求。

第二，投資帳戶與策略：投資型保險可連結投資帳戶，若保戶希望透過專家代操，建議挑選與專業投信團隊合作的保險商品。另外投資帳戶設計上不外乎提供「雙周撥現」、「月撥現」、「轉投入」或「累積」等機制供選擇，前二者適合偏好有一定現金流的保戶，後二者則適合追求資產累積的族群。

第三，附加價值：部分保險公司提供符合一定資格之保戶VIP／VVIP尊榮服務，如稅務風險諮詢、五星級飯店禮遇、健康檢查等，提供保障外的加值服務。

最後要提醒，投資型保險並非保證收益，保戶仍需留意市場價格、匯率波動及經濟變動等風險，撥回機制可能來自本金，且若市場不佳，可能導致帳戶價值減損甚至歸零。（本文由法國巴黎人壽總經理黃宥甄提供，記者戴玉翔採訪整理）