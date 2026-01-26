保單被扣押 善用「介入權」補救

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

近年來保單扣押案件大幅暴增，據統計，平均每月近5,000位保戶面臨保單強制執行的風險，影響保戶權益甚鉅，保戶若因債務無法償還而致保單受扣押解約，將可能失去未來所需之保險保障。壽險業者提醒保戶，保單如被扣押，可善用「保單介入權」維繫保險保障。

新光人壽指出，所謂「保單介入權」是指由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院後，行使介入權成為新要保人，延續保單效力。保戶須自扣押命令送達第三人（保險公司）之翌日起算三個月內行使，逾期即喪失權力。

依規定，當要保人為債務人，其人壽或年金保險的解約金債權遭扣押、破產或進入清算、更生程序時，具「保險利益」者，得以書面取得要保人與被保險人同意後，向法院或指定機關支付預計解約金額度，並通知保險公司行使介入權，成為新要保人，使保單繼續有效。

可行使「保單介入權」保單包括年金險、及不含小額終老的壽險。至於誰有資格擔任介入權人，主要有三類人，一是符合對被保險人有保險利益者，像是被保險人本人或其家屬，主要根據民法做判斷，二是要保人具名指定的受益人，三是要、被保險人的配偶、父母或子女。

新光人壽提醒，若不服保單強制執行命令，可在收到扣押命令後十日內，向執行法院聲明異議，檢附相關事證，如保險契約、繳交保費證明、診斷證明書、最近一年之財產所得清單等及其他可為證明難以維持生活之資料，詳細說明若保單被強制執行會如何影響基本生活；或將保單要保人跟被保險人改為一致，避免因要保人可能的債務問題影響「被保險人」的保障。

保單 保險 債務

