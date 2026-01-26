微型保險挺弱勢 看見成績

為完善我國普惠金融指標體系，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，2025年的微型保險保費目標也較2024年成長約11%，達到1億3,347萬元，截至2025年前11月，整體壽險達成率已達95%，其中，凱基人壽、新光人壽、中華郵政等三家表現最佳，已順利達標。總計2025年11月底整體有效契約人數，達到69.6萬人。

壽險公司設定2025年要完成1億3,347萬元微型保險保費目標，根據壽險公會最新統計資料，截至2025年11月底，微型保險有效契約人數達69.6萬人，件數近3.9萬件，總保額2,087.2億元，總保費收入1億2,689萬元，總達成率95.06%。

進一步觀察微型保險壽險業目標達成率，15家公司設定2025年要完成1億3,347萬元微型保險保費目標，目前達成率超過100%的壽險公司有凱基人壽、中華郵政以及新光人壽，達成率分別為214.89%、117.24%、102.09%。而目標達成率超過九成的則有元大人壽98.93%、南山人壽97.55%、台灣人壽96.98%也即將達標。

以微型保險有效契約人數來看，截至11月底，國泰人壽以約17萬人占最多、提供約557.1億元的保障，之後依序為南山人壽約有11.1萬人、保額約335.2億元，凱基人壽則有9.9萬人、保額達297.3億元。而台灣人壽、新光人壽、富邦人壽有效契約人數分別有8.5萬人、6.9萬人、6.7萬人。

金管會自2009年起推動微型保險，目的主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，以填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，近年持續擴大承保對象範圍，目前為12類經濟弱勢或特定身分族群提供因應特定風險基本保障的保險商品。

金管會針對身分別曾四次修正擴大微型保險範圍，第一次是2014年提高經濟弱勢所得上限、納入農民，第二次為2018年把各款對象的家庭成員納入，第三次是2021年把領取中低收入老人生活津貼者與其家庭成員納入，第四次是2025年把微型保險對象納入因婚姻關係成為新住民者及其家庭成員，使更多族群得以受惠。

微型保險類型主要包含一年期定期壽險、一年期傷害險與一年期實支實付傷害醫療，保額上限分別為50萬元、50萬元與3萬元。多數微型保險可能是業者捐贈，若為民眾投保則以傷害險為主，常見類型為一年期傷害險保費約200元左右、保額約30萬元。微型保險也具有低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短（一年）、多元投保方式（個人投保、團體投保及集體投保）等特點。