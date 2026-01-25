供應鏈移轉 新南向國家去年貢獻國銀海外授信逾4成

快訊

中央社／ 台北25日電

台商調整海外布局，帶動國銀新南向授信大增。金管會指出，國銀截至2025年12月底對新南向國家放款餘額達新台幣1兆9995億元、近2兆大關，全年增額1790億元。以國銀全年海外授信年增4411億元來看，新南向授信1790億元、貢獻度達40.6%。

金管會鼓勵銀行加強辦理包含東協10國、南亞6國與紐澳的新南向政策目標國家承作授信，並於每年訂定成長目標。2025年國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元，2025年底總餘額目標達1兆8932億元，2025年度目標已在10月提前達標。

根據金管會統計，截至去年12月底，國銀對新南向國家授信餘額達1兆9995億元，2025年全年增額1790億元，換算全年達標率為245.8%。

金管會官員說明，近年全球供應鏈移轉，牽動台廠海外布局腳步，國銀2025年海外授信年增額達4411億元，其中，新南向國家放款年增1790億元，貢獻度達40.6%，其次為美國授信年增1266億元，占海外授信的28.7%。

觀察新南向國家授信狀況，以2025年全年增額來看，新加坡增819億元居冠，其次為澳洲674億元居次，再來是印度增467億元。金管會指出，銀行提到，主要是受惠上述地區經濟相對活絡，帶動企業授信需求增加。

至於國銀新南向放款2025年增額前5名，金管會資料顯示，分別為中信銀增357億元、玉山銀增335億元、北富銀增328億元、國泰世華銀增322億元與台新銀增201億元。

