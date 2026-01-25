黃朝琴獎學基金會頒發獎學金 65位學生獲獎

快訊

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財團法人黃朝琴獎學基金會24日在霧峰前臺灣省議會「黃朝琴紀念館」，舉行第55屆培育優秀人才獎學金頒獎典禮。基金會／提供

財團法人黃朝琴獎學基金會24日在霧峰前臺灣省議會「黃朝琴紀念館」，舉行第55屆培育優秀人才獎學金頒獎典禮，對65名在學學生頒發每位每學期5萬元，總額40-50萬元的獎學金。

董事長黃蘭君說，黃朝琴在1970 年設立基金會，基金會自1971年至今每年提供每位大學生4-5年獎學金，55年來已培養超過700位優秀人才，她鼓勵學生們彼此認識，努力幫助別人。

執行董事陳榮傳是第10屆學生，現任國立臺北大學法律系特聘教授，他說千金難買少年貧，學生年少時的家庭困難是生命的養分，可以學習同理心，知道別人何時需要幫助；學生們獲得黃朝琴獎學金，說明自己的生命本自俱足，需要的時候就會有貴人出現，毋需畏懼；他希望獎學金的持續支持與勉勵，能讓學生們升起自信，發揮潛力，勇往直前。

董事陳石池是第5屆學生，曾任台大醫院院長，現任台大醫學院教授，他說大學社團五花八門，大一新鮮人，很容易被吸引而沉迷於社團，荒廢了學業，希望學生們不要被大學社團所迷惑，應聚焦於學問的追求和真理的探討。董事曾志龍是第10屆學生，現任北港惠腎醫院院長，他鼓勵學生們不要放棄夢想，努力築夢，更要圓融自己，成就善的循環。

董事吳當傑是第6屆學生，曾任金管會副主委、財政部政務次長，他勉勵學生們培養品德，養成謙虛有禮的人格特質，在工作上生活上永遠保持這份熱情，成為堂堂正正的人才，為社會所用。

董事陳妙香是同屆學生，才從文化大學財稅系退休，她說她是領黃朝琴獎學金長大的，她從事教職41年，基金會的學生一代傳一代，希望學生們將來都成為對社會有貢獻的人。

第31屆的學生陳俊宇現任高雄榮總骨科主任，他感謝基金會代代相傳，善心延續，讓他安心地度過關鍵的求學階段，他鼓勵學生們要時時心懷感恩，有能力以後記得回頭，成為照亮別人的人。

第39屆的學生許涪閔是執業律師，他說20 年前的黃朝琴獎學金像是一場及時雨，讓他不需要分心去打工，能把最寶貴的時間，花在更有意義的學習上，讓他有機會翻轉人生；他鼓勵學生們找尋興趣，並從反覆的小事做起，分清楚「想要」與「需要」的差別，讓夢想與現實平衡。

黃朝琴培育優秀人才獎學金將於下半年接受申請，預計將獎勵18位設籍在臺南市及嘉義縣、市家庭困難的大學新生，提供每位每學期5萬元，總額40-50萬元的獎學金。

