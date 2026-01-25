獨／保單豁免漏勾致溢繳 富邦保戶追討退還逾2百萬 延遲利息引爭議

新竹林男因疾病引發敗血休克，10年前緊急截肢左膝保命，當年申請理賠時雖領取醫療保險金，卻因未勾選「豁免保費」持續繳費，直到2024年重新檢視保單才發現早具資格。富邦人壽已退還溢繳保費237萬元，但林男主張應依規付10%延遲利息，直言若未察覺恐「這筆錢就石沉大海」，富邦則回應，案件已經金融消費評議裁決，若不滿意裁決，可循民事途徑處理。

林男指出，自己於2015年間因疾病併發，最後左膝下截肢，當時由富邦人壽業務員協助辦理理賠，診斷證明書已清楚載明截肢事實，理賠單位理應能判斷其符合豁免保費條件，卻未主動告知或補辦，讓他在不知情下持續繳費。

林男表示，直到9年後，經其他保險員協助檢視保單，才發現截肢屬於明顯外觀缺陷，依法及依契約內容，早已符合豁免保費資格，然卻因富邦作業疏失，讓他溢繳保費237萬元，對他來說權益傷害非常大。因此主張依據富邦投保合約內第11條及第20條規定所示，富邦應該要給付延遲利息10%，且經試算後共計約160萬餘元，不過富邦除未依條約給付外，亦未善盡保護消費者權益與規避履約責任。

對此，林男日前向金融消費評議中心申訴，評議中心指出，林男在2015年並未表示申請豁免保險費，對當時理賠結果無爭執，直到近10年才提起，然富邦審核理賠過程應可知林男的體況改變，卻未對此確認該保險契約是否含有失能和相關豁免保障，認定確有注意義務未盡情形。

不過，評議中心認為，保戶依「保險法」第34條請求按年利率10%計算、約166萬元的遲延利息，難以全數認定具正當性，綜合已退還保費及資金使用情況，依「金融消費者保護法」第20條公平合理原則，裁定富邦人壽補償保戶25萬元。

對此，林男強調，當年申請理賠是由保險員協助申請、代簽，他未看到有此條件，近期退還理賠申請，竟然是核發後他才知曉，也非本人親簽，至今都未得到業務員與保險公司的致歉，「若沒有發現豁免的權益，這筆費用恐再也拿不回來」，不排除進一步循司法途徑爭取遲延利息。

富邦人壽回應，針對本案業務員疏失之處已予依規懲處，公司將秉持契約精神與善意溝通原則，持續協助保戶釐清相關事項，維護雙方合法權益。該保戶已向金融消費評議中心申請評議並經評議中心做成決議，若保戶不滿意評議之裁決，亦可依評議中心裁決書載明可循民事法律途徑，以獲最終裁決。