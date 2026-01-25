富邦金董事長蔡明興談傳承 希望兒子接班

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

富邦金控（2881）昨（24）日舉行謝年會，媒體關心蔡明興大兒子蔡承儒舉家遷美，是否會變更接班之路，蔡明興在謝年會前受訪時表示，「我希望兒子接班，也說不定孫子會有興趣」。

蔡明興表示，富邦人壽去年提存外匯價值變動準備金逾600億元，雖短期壓抑盈餘表現，但顯著提升抗風險能力，目前富邦人壽外匯準備金達1,500億元，業界第一。

他說，若將外匯準備金加進去，去年富邦人壽實際賺了1,300億元，也就是說，若富邦金去年將外匯準備金加回去，獲利應該接近2,000億元。

媒體關心蔡承儒舉家赴美是否影響接班，蔡明興回應：「我當然希望他接班啊」，他也說明蔡承儒舉家赴美的理由，「由於老二（蔡承儒的第二個兒子）在學校做了智商測驗很高，是很特殊的兒童，因此到美國接受教育會比較合適」。

蔡明興說，他問孫子在美國上學會不會太辛苦，沒想到孫子回「還是太簡單」。孫子英數能力特別強，因此編在特殊班。

富邦金昨日舉行集團謝年會，1.6萬名員工齊聚，席開1,990桌。今年富邦金尾牙中獎率創新高，達84%，總獎金2,050萬元。

