富易達第四屆公益盃羽球賽 65隊企業與好手揮拍做公益
為倡導全民運動風氣、推廣羽球運動並結合公益關懷，富易達保險經紀人公司24日舉辦「2026富易達羽你同在-第四屆公益盃羽球比賽」，邀集全台羽球好手齊聚台中朝馬國民運動中心，以球會友、以運動傳愛。
這項賽事由富易達保險經紀人公司主辦，台中市政府運動局及中華羽球協會指導，並由MY Livescore競賽系統與X-TRM極限體育共同承辦。
協辦單位則包括保誠人壽、元大人壽、全球人壽、安達產物、台新人壽、富邦產物及法國巴黎人壽等多家保機構，展現企業對體育與公益的高度支持。
比賽地點選在台中市朝馬國民運動中心，提供選手優質競賽場地與完善賽事規劃。本次賽事分為社會組及企業組，社會組包含39歲以下組別30隊、40歲以上組別15隊，企業組則有20隊報名參賽，合計65支隊伍、眾多好手同場較勁，場面熱鬧。
主辦單位祭出優渥獎勵獎金，獎金比前三屆更加優渥，第一名可獲得新臺幣2萬元及高級羽球背包、第二名1.2萬元、第三名8,000元、第四名5,000元，激勵選手全力以赴，為賽事增添競技張力。
富易達長期投入公益不遺餘力，本屆球賽的報名費總額合計20萬元，全數捐贈給華山基金會及誠正品格教育推廣協會，讓選手在揮灑汗水之餘，一同為社會弱勢盡一份心力，落實「運動＋公益」的核心精神。
富易達總經理張志成表示，希望透過公益盃羽球賽，持續提升全民運動風氣，促進球友交流情誼，同時串聯企業力量回饋社會，共同傳遞愛與正向影響力。
