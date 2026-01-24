快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

富易達第四屆公益盃羽球賽 65隊企業與好手揮拍做公益

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
富易達第四屆公益盃羽球賽邀集全台羽球好手齊聚一堂，以球會友、以運動傳愛。圖／業者提供
富易達第四屆公益盃羽球賽邀集全台羽球好手齊聚一堂，以球會友、以運動傳愛。圖／業者提供

為倡導全民運動風氣、推廣羽球運動並結合公益關懷，富易達保險經紀人公司24日舉辦「2026富易達羽你同在-第四屆公益盃羽球比賽」，邀集全台羽球好手齊聚台中朝馬國民運動中心，以球會友、以運動傳愛。

這項賽事由富易達保險經紀人公司主辦，台中市政府運動局及中華羽球協會指導，並由MY Livescore競賽系統與X-TRM極限體育共同承辦。

協辦單位則包括保誠人壽、元大人壽、全球人壽、安達產物、台新人壽、富邦產物及法國巴黎人壽等多家保機構，展現企業對體育與公益的高度支持。

比賽地點選在台中市朝馬國民運動中心，提供選手優質競賽場地與完善賽事規劃。本次賽事分為社會組及企業組，社會組包含39歲以下組別30隊、40歲以上組別15隊，企業組則有20隊報名參賽，合計65支隊伍、眾多好手同場較勁，場面熱鬧。

主辦單位祭出優渥獎勵獎金，獎金比前三屆更加優渥，第一名可獲得新臺幣2萬元及高級羽球背包、第二名1.2萬元、第三名8,000元、第四名5,000元，激勵選手全力以赴，為賽事增添競技張力。

富易達長期投入公益不遺餘力，本屆球賽的報名費總額合計20萬元，全數捐贈給華山基金會及誠正品格教育推廣協會，讓選手在揮灑汗水之餘，一同為社會弱勢盡一份心力，落實「運動＋公益」的核心精神。

富易達總經理張志成表示，希望透過公益盃羽球賽，持續提升全民運動風氣，促進球友交流情誼，同時串聯企業力量回饋社會，共同傳遞愛與正向影響力。

富易達第四屆公益盃羽球賽吸引65隊企業與好手同場競技。圖／業者提供
富易達第四屆公益盃羽球賽吸引65隊企業與好手同場競技。圖／業者提供
富易達總經理張志成(右)將羽球賽報名費全數捐贈，誠正品格教育推廣協會致贈感謝狀。圖／業者提供
富易達總經理張志成(右)將羽球賽報名費全數捐贈，誠正品格教育推廣協會致贈感謝狀。圖／業者提供

運動 公益 羽球

延伸閱讀

羽球／林俊易獲頒中華羽協獎勵金 期許全英打進前3名

澳網／球場飆40度！墨爾本高溫下揮拍 頂尖球員：熱到快中暑

羽球／戚又仁不敵印尼新星 印尼大師賽止步4強

9度低溫照跑不誤 金門馬拉松健康休閒組熱鬧開跑近7千人參賽

相關新聞

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

富邦金控董事長蔡明興獨子蔡承儒去年9月傳出舉家搬遷到美國，蔡明興24日表示，「主要是我有個孫子是天才兒童」，為了幫孩子找...

富邦金尾牙中獎率創新高！去年獲利近2000億元 董座蔡明興這樣說

今年富邦金（2881）尾牙中獎率創新高，達84%，總獎金為2050萬元，50個10萬元獎項！集團近1.6萬名同仁於南港展...

近1.6萬名員工參加！蔡明興看好今年台灣經濟成長率 笑稱股市雞犬升天

台灣去年經濟成長率狂飆破7％，今年在高基期影響下，主計總處對成長率預估縮減至3.54％，富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年...

看好哪些類股？蔡明興給投資人1建議 預期台股後市可期

富邦金（2881）24日舉行集團旺年會，席開1990桌，今年富邦金邀請新一代天團「告五人」、紅遍華語樂團的「蘇打綠」熱力...

富易達第四屆公益盃羽球賽 65隊企業與好手揮拍做公益

為倡導全民運動風氣、推廣羽球運動並結合公益關懷，富易達保險經紀人公司24日舉辦「2026富易達羽你同在-第四屆公益盃羽球...

影／富邦集團謝年會 南北席開近2千桌…蔡明興曝「年終會比去年好」

富邦集團年度盛事謝年會，下午在南港展覽館展開第一場；1月31日將在高雄展覽館接連登場，南北兩地席開共 計1990 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。