富邦金尾牙中獎率創新高 去年獲利近2000億元 董座蔡明興曝原因

今年富邦金（2881）尾牙中獎率創新高，達84%，總獎金為2050萬元，50個10萬元獎項！集團近1.6萬名同仁於南港展覽館尾牙歡聚，閃耀迎新。

富邦金董事長蔡明興致詞時表示，去年富邦人壽提外匯準備金逾600億，雖然短期壓抑盈餘表示，但顯著提升抗風險的能力，目前富邦人壽外匯準備金達1500億元，居業界第一名。去年富邦人壽稅後純益若將外匯準備金加進去，實際上賺了1300億，也就是富邦金去年將外準金加回去，獲利應該是接近2000億元。

今年富邦集團謝年會由金鐘主持人曾寶儀率領富邦悍將Anu、Travis、蓁蓁組成黃金主持陣容，除了精彩的藝人表演，富邦悍將球員及FUBON Angels也將與「八角塔男聲合唱團」齊聚帶來開場演出，富邦同仁則由「聲耀富邦」歌唱比賽的優勝者們帶來熱歌勁舞，展現富邦集團的正向活力。