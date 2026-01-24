看好哪些類股？蔡明興給投資人1建議 預期台股後市可期
富邦金（2881）24日舉行集團旺年會，席開1990桌，今年富邦金邀請新一代天團「告五人」、紅遍華語樂團的「蘇打綠」熱力開唱。富邦金董事長蔡明興在談到對台股的看法，認為台股在量先價行的基礎下，預期後市仍可期。建議投資人不要只吃「魚尾」個股，多關注低基期且有題材，以及落後補漲股，例如富邦金就屬於落後補漲股。
蔡明興表示，受到AI需求強勁帶動族群輪動，「雞犬升天」氛圍擴散至中低階供應鏈；預期今年股市溫和上漲。從台股成交的結構面來看，目前由內資主導、台股上市櫃日成交量擴大已經達上兆元，台灣超額儲蓄高（去年約5兆、今年傳聞5.8–6兆），由於房市受貸款限制影響，資金轉向股市，進而推升台股交量。在台股量先價行的基礎下，預期台股後市仍可期。
至於今年看好那些類股，蔡明興建議關注低基期且有題材（如產能不足、有漲價）標的，以及落後補漲股，例如富邦金就屬於落後補漲股，避免追漲已翻數倍股票，這類股只能吃「魚尾巴」。
