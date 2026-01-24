近1.6萬名員工參加！蔡明興看好今年台灣經濟成長率 笑稱股市雞犬昇天

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
富邦集團24日舉辦集團謝年會，將近1.6萬名員工參加。記者陳儷方／攝影

台灣去年經濟成長率狂飆破7％，今年在高基期影響下，主計總處對成長率預估縮減至3.54％，富邦金控董事長蔡明興對於台灣今年經濟成長更看好，認為應該有4％以上，主要動能還是來自AI相關需求的挹注，但內需不振是一大問題。

富邦集團24日舉辦集團謝年會，將近1.6萬名同仁參加，齊聚南港展覽館，謝年會由金鐘主持人曾寶儀率領富邦悍將Anu、Travis、蓁蓁組成黃金主持陣容，除了精彩的藝人表演，富邦悍將球員及FUBON Angels也將與「八角塔男聲合唱團」齊聚帶來開場演出。

蔡明興在謝年會開場前接受媒體聯訪時表示，今年大部分員工的年終都會比去年好，加薪幅度會在4月拍板。

蟬聯金控獲利王的富邦金，如何看待今年台灣經濟表現？蔡明興說，今年經濟成長率不會跟去年一樣高，但在人工智慧（AI）需求持續挹注下，很有機會在4％，但看到比較不平衡的是，內需沒有獲得提振，除了因出國熱潮而減少國內消費外，台灣人口老化也有關係，因為老年人消費力較弱，因此如何提振台灣本土消費及經濟成長，是很重要的課題。

台股大盤指數今年才1月就已衝上3萬2千點，蔡明興開玩笑說，類股輪動像是雞犬昇天，連台積電因為先進製程產能不足而放棄的成熟製程，都可以讓世界先進、聯電撿到槍，大家都好，因此，去年沒有漲到的股票，今年可能落後補漲。

他指出，股市是「量先價行」，上市加上櫃出現驚人的1兆元成交量，這是過去從未見過的，且即使外資淨賣台股，台股還是漲，表現現在股市已被內資主導。

資金湧入股市，與房地產現況有關，蔡明興表示，股市改由內資主導，與房市有關，「因為大家現在很難貸款買房地產」，資金就進入股市，加上今年可能會增加到6兆元的超額儲蓄，讓投資人積極投入股市，造就龐大成交量能。蔡明興同時為自家富邦金股票喊話，富邦金應是落後補漲股，很需要補漲一下。

蔡明興同時表示，房市現在因為貸款問題，成交量低迷，加上土方之亂，影響後續交屋，很多建商根本無法開工，不僅有延遲交屋的風險，還有建築成本高漲的問題。

