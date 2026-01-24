影／富邦集團謝年會 南北席開近2千桌…蔡明興曝「年終會比去年好」
富邦集團年度盛事謝年會，下午在南港展覽館展開第一場；1月31日將在高雄展覽館接連登場，南北兩地席開共計1990桌。今天參與北部謝年會的富邦集團員工近1.6萬人，南北相加約2萬人參與。富邦金董事長蔡明興與富邦集團董事長蔡明忠一同參與謝年會。
會前富邦金董事長蔡明興受訪時就集團員工的年終獎金表示，大部分的人領的年終獎金都會比去年好。至於獎金有多少？蔡明興表示，要看每個公司盈餘的狀況。對於加薪，蔡明興明確表示，每年都有加薪。至於加薪的幅度蔡明興明指尚未確定，待四月才會明確。
蔡明興展望台灣今年的經濟表現指，經濟成長不會到去年的7.8，約4%以上是很有可能。對於台灣經濟今年的好消息，有助於金融產業的發展，蔡明興則表示，好消息還是外銷，主要AI的挹注，比較不平衡的內需，沒有什麼提振，消費的金額差不多持平，高個1、2%。如何提振台灣本土經濟消費成長也是很重要。
