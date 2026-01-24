華南銀行CFP專業再升級 通過人數連霸奪冠

為落實政府亞洲資產管理中心政策，在專業人才推動方面，華南銀行多年來深耕理財專業人才培育，在本屆國際認證高級理財規劃顧問（CFP）認證考試中再創佳績，通過人數連續兩屆蟬聯業界冠軍，且全行CFP持證人數突破360人，穩居公股銀行第一、全體金融機構第二，充分體現銀行追求卓越服務品質的決心與行動力。

華南銀行表示，CFP對銀行而言不只是一張專業證照，更是一種對客戶的長期承諾，隨著財富傳承與整合規劃需求日益複雜，唯有持續精進理財專業，才能提供兼具專業洞見與人文關懷的顧問服務。銀行也期望每位同仁都能把CFP的專業精神，融入日常工作的習慣並落實於客戶的互動之中，因此也同步打造了完善的學習支持機制，以專班課程、內外部訓練與獎勵規則等項目，鼓勵同仁自我提升，也讓專業養成不再是考試目標，而是日常工作的核心文化，真正做到「讓金融服務不只是專業，更要有溫度」。

華南銀行進一步表示，在同仁準備CFP考試過程中，除了能強化自身財務規劃專業知能外，也學習到透過整體視角來規劃客戶的人生財務需求、體察客戶在不同人生階段的多元期待並結合實務運作，才能真正協助客戶建構橫跨傳承、信託、風險管理、資金需求等多元財富管理規劃方案。

因此，銀行內具備CFP證照的人才已遍布各職位，其專業人才包含律師、會計師、投資分析師、高資產諮詢師及各區通路中心輔導人員，共同組成跨領域的專家團隊，可即時陪訪客戶、提供專業客製化的財富管理諮詢服務，滿足其全方位理財需求。

因應亞洲高資產市場持續發展的趨勢，華南銀行雖已是首批進駐亞灣區的銀行，為加速高資產業務布局，提供更好的硬體服務，並於高雄亞灣區落成「高資產旗艦中心」，以結合國際視野與在地深耕的策略，積極推動亞灣高資產業務，提供更尊榮的規劃諮詢服務。