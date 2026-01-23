千金股期現貨是否調整為「1元一跳」？就等這單位一聲令下

繼「權王」台積電（2330）股價站穩千元後，「股王」信驊23日股價一度衝破9,000元，再度引發市場對縮小升降單位（Tick Size）聲浪。據了解，臺灣證券交易所、櫃買中心正研議調整千元股跳動間距，期交所更已備妥系統調整，就待證期局一聲令下，便可啟動。

據了解，千元股股價由現行「5元一跳」調整為「1元一跳」是由期貨業者先發動，並已在期貨公會理監事會議通過成案，向期交所建議。市場人士表示，原本期貨市場有機會領先現貨市場實施「1元一跳」，但因證交所、櫃買中心已進入研議階段，預料期交所將待證期局定奪是否與現貨市場同步施行。

目前台股期現貨的最小升降單位規定一致，價格未滿10元者，每一跳0.01元；10元至未滿50元者，為0.05元；50元至未滿100元者，0.1元；100元至未滿500元者，0.5元；500元至未滿1,000元者，1元；1,000元以上者，每一跳5元。