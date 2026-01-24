企業生日快樂／新壽永不放棄 創造三贏

新光人壽總經理黃敏義1982年加入新光人壽，至今在公司服務超過43年，「永不放棄是成功的唯一秘訣」是他的人生座右銘，也見證了他從基層一路到總經理的歷程，面對公司遭遇經營困境，黃敏義仍堅持不放棄，帶領1萬多名夥伴凝聚向心力迎接新局。

黃敏義1982年加入新光人壽，他透露，「在我一輩子當中，只寫過一份履歷表，就是寫給新光人壽的人資部門，這家企業會照顧員工，他給的薪資或是福利，都是在那個年代，可以安身也可以立命的。」這樣一做，就是43年，這期間他擔任過新光人壽業務、人事、投資等相關業務的歷練，曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，並於2020年接任新光人壽總經理一職。

他始終認為「永不放棄是成功的唯一秘訣」，並努力與公司夥伴並肩作戰、創造業務同仁、客戶與公司三贏。

黃敏義對待工作相當認真，為了能夠傾聽第一線的聲音，他2025年親自跑了100多場業務單位的活動，並讓同仁了解公司最新情況。每天都充滿能量的他，私底下也相當熱愛運動，因為有好的身體才能面對高強度工作。

黃敏義也分享自己練太極25年的體悟，做人就像打太極一樣，需要「圓融」，否則容易傷人傷己。他分享，自己過去熱衷於各類高強度運動，像是打羽球、跑半馬，但這些運動對身體的負擔與衝擊相對較大。後來在因緣際會下，他接觸到太極拳，一打就是25年。

他指出，太極拳看似溫和，卻能鍛鍊身體深層肌群，且較不易造成傷害，但太極拳對動作的精準度要求高，若姿勢不到位，同樣可能對身體造成負擔。現代人一整天高度用腦，除了睡眠之外，其實也可透過冥想讓大腦休息，而太極拳是一種動態的冥想，打拳時也能讓腦袋淨空。

而在長期練拳的過程中，黃敏義也從太極拳中體會到人生與處事的哲學。

他指出，太極講究因勢利導、以柔克剛、借力使力，面對外力時，不是硬碰硬，而是接住、化解。這樣的思維，也映照在做人處事之上，做事可以剛正不阿，但待人接物必須圓融，若缺乏圓融，往往容易傷人傷己。