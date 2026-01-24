快訊

新壽採匯率會計新制 敲定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

繼臺銀人壽、國泰人壽宣布採用匯率會計新制後，新光人壽昨（23）日董事會也決議採行壽險業匯率評價在地化措施，自今年1月1日起，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，採匯率攤銷法處理，成為壽險業第三家適用。市場預料，國內主要大型壽險公司應會陸續在本月拍板這項新制。

台新新光金（2887）昨日代子公司新光人壽公告，根據金管會預告修正「保險業財務報告編製準則」草案，董事會決議將自今年1月1日起，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，其未實現兌換差額逐券按預期剩餘存續期間採直線法攤銷。

新光人壽昨日董事會也決議通過，擬報經保險局同意後，贖回101-1期公司債。據業者表示，由於該公司債是在2012年所發行，考量發行期間已長，且不能計入自有資本，因此擬報經保險局同意後，依發行辦法執行贖回。

壽險業 保險 董事

