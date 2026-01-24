玉山金併三商壽 股臨會過關 第4季完成合併 躍金控五哥

玉山金（2884）與三商壽昨（23）日同步舉行股東臨時會討論合意併購三商壽案，雙方均順利通過，玉山計有超過七成股數出席，其中高達八成五贊成，輕鬆跨越門檻，董事長黃男州表示，玉山金將走向多引擎平台，會用獲利注資三商壽，目標三年內讓體質更健康，同時讓獲利愈好增加股利滿足股東期待。

待三商壽加入後，玉山金資產規模將由4.2兆元躍升至6兆元，躋身台灣上市前五大金控之列。玉山預計第4季完成合併。

玉山金此次股東臨時會兩項討論案表決，第一案為股份轉換取得三商壽全部已發行股權，換股比率為每1股三商壽股票換發玉山金0.2486股。出席比率72.52%、贊成比率85.91%。議案二為修正公司章程，新增得發行特別股為籌資工具，亦獲得87.82%贊成通過。

昨日同步召開股臨會的三商壽在出席比率65.74%、贊成者占出席總表決權數90.53%之下通過與玉山金股份轉換案，高齡92歲的董座翁肇喜感性向股東表達萬分謝意，「希望今年對各位來說，是很好的一年。」

現場股東提問踴躍，黃男州說明，此次併購邀請外部最好顧問之一，包括高盛作為財顧，資誠有最好精算師團隊，法律方面有理律律師事務所。他表示，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，提升體質與獲利品質。同時負起對股東責任，獲利愈好讓股利增加。

獨董暨審計委員會召集人張日炎指出，三年前玉山第四個十年策略規劃定稿完整金控版圖，就是要併購保險業，經營團隊與董事會開始對保險業進行了解，去年請勤業眾信安排整套保險課程，共上課六次，所有董事都參加，包括保險業務及財報分析，並對今年接軌新制充分學習。

玉山金總經理陳茂欽透露，有時候商機來得很突然，必須把握機會，否則未來壽險業有意義且可負擔的併購標的會相當有限。保險業從2022年美國暴力升息後狀況不理想，舊會計制度IFRS4之下併購不可行，所以2022年到2025年沒有併購發生，因資產大幅下跌，今年實施新制，使保險業併購變得可行。