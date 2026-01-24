聽新聞
玉山金併三商壽 最快Q3換股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

玉山金控、三商美邦人壽昨雙雙召開股東臨時會，通過合併。玉山金資產規模將由四點二兆元躍升至六兆元，躋身台灣上市前五大金控之列。

玉山金昨日召開股臨會，玉山金董事長黃男州表示，玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力。

黃男州也指出，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

三商人壽董事長翁肇喜昨受訪時指出，預計最快今年第三季底或第四季初完成換股，將三商壽納入玉山金控子公司，屆時，三商壽也將更名為「玉山人壽」。

玉山金 三商壽

