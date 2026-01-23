繼臺銀壽、國壽 新光人壽也跟進宣布採用匯率會計新制

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

繼臺銀人壽、國泰人壽之後，台新新光金（2887）23日代子公司新光人壽公告，將採用壽險匯率會計新制，自今年1月1日起，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，採匯率攤銷法處理。另外，新壽董事會也決議通過，擬報經保險局同意後，贖回101-1期公司債。

根據金管會預告修正「保險業財務報告編製準則」草案，新光人壽董事會決議，自今年1月1日起針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，其未實現兌換差額逐券按預期剩餘存續期間採直線法攤銷。

壽險業盼調整匯率會計制度節省避險成本，金管會去年12月下旬預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，有望降低匯率對損益表的影響。

截至目前為止，臺銀人壽、國泰人壽、新光人壽皆陸續宣布採用最新匯率避險會計制度。市場預料，國內主要大型本土壽險公司應會在本月陸續拍板。

另外，新光人壽23日也發布重訊，擬報經保險局同意後贖回101-1期公司債。據業者表示，由於該公司債是在2012年所發行，考量發行期間已長，評估後決定贖回。公司表示，擬報經保險局同意後，將依101-1期無到期日累積次順位公司債發行辦法執行贖回。

壽險業 保險 匯率

