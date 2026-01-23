快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會指出，今年底針對熱錢包部位的比例會更趨嚴。本報系資料庫
國內虛擬資產交易平台HOYA BIT近日發生熱錢包異常事件，引發市場關注。HOYA BIT於22日上午公告系統臨時維護，並於23日說明，例行作業中發現部分錢包出現異常提領情形，僅涉及熱錢包內的平台自有資產，用戶資金未受影響；對於冷熱錢包控管，金管會則指出，已在去年底發布函令規範比例，今年底針對熱錢包部位的比例會更趨嚴。

HOYA BIT強調，客戶資產皆存放於金庫與離線冷錢包，與公司自有資產分離保管，符合現行監理規定。因用戶提領資產須經由熱錢包進行，為避免攻擊路徑擴大並確保冷錢包資金安全，第一時間即全面暫停服務，對熱錢包架構進行清查與加固，包括API Key、簽章權限與後台管理權限等，待確認風險已完全隔離後，才恢復全站服務，後續也將出具第三方資安鑑識報告，以供外界檢視。

據消息指稱，HOYA BIT損失的金額約60萬到近百萬美元，但未獲HOYA BIT證實。

根據現行「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」，虛擬資產保管商必須將自有資產與客戶資產分別獨立，並採取分離保管機制，確保用戶資產不因業者營運風險而受影響。證期局解釋，客戶入金的法定貨幣必須100%信託保管，而客戶的虛擬資產和平台的自有資產則必須分離保管，不可混合。

此外，金管會去年底亦進一步發布函令，將去年3月5日規範冷、熱錢包配置比例調整趨嚴，以強化用戶資產安全。原規定，若以客戶虛擬資產總市值計算，存放於冷錢包的比例不得低於70％，調整後為85%，熱錢包不得高於30％，調整後為15%；另新增若以客戶個別虛擬資產數量計算，冷錢包比例不得低於75%，熱錢包則不得高於25%。HOYA BIT則屬於採客戶虛擬資產總市值計算，因此熱錢包比例低於15％，損失金額由公司負擔。

證期局說明，冷錢包因為有離線儲存功能，就資安方面的安全性相對高於熱錢包，預計今年底會再進一步調整比例，將熱錢包比例再調降。納管虛擬資產業者原則上是採循序漸進、階段性管理，並非因單一事件而調整。

熱錢 平台 金管會

相關新聞

加密貨幣交易所熱錢包遭駭 金管會年底控管將趨嚴

國內虛擬資產交易平台HOYA BIT近日發生熱錢包異常事件，引發市場關注。HOYA BIT於22日上午公告系統臨時維護，...

外資回頭激勵股匯齊揚 新台幣連2升收31.578元

美歐地緣政治風險緩和，美股續揚，市場風險偏好情緒升溫，熱錢回流之下，台灣股匯市今天同步走揚，台股再創新高，新台幣兌美元收...

這家加密貨幣交易所遭駭 公司損失近60萬美元、用戶資產不受影響

HOYA BIT加密貨幣交易所被駭客盯上，損失熱錢包內的平台自有資產。HOYA BIT交易所22日上午發布系統臨時維護公...

美國公債與企業債利差收窄 渣打建議投資美國國債時間到了

美國殖利率飆漲，再加上歐盟喊出「拋售美國」，使很多投資人對美國國債存疑，不過，渣打銀行今日建議此時反而是投資美國國債的時...

金價漲翻天…渣打銀行上修目標價至5350美元 並預期日圓升值

金價漲翻天，渣打銀行今日宣布，將今年底之前的目標價上修至每英兩5350美元，3個月的目標價則上修至4850美元，並建議投...

玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%...

