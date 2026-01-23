外資回頭激勵股匯齊揚 新台幣連2升收31.578元

美歐地緣政治風險緩和，美股續揚，市場風險偏好情緒升溫，熱錢回流之下，台灣股匯市今天同步走揚，台股再創新高，新台幣兌美元收盤收31.578元，升3.2分，重返31.5元價位，匯價連2紅，台北及元太外匯市場總成交金額20.105億美元。

台股今天再創高放量震盪，早盤觸歷史新高32042.44點，隨後獲利了結賣壓浮現，上下波動近350點，終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點，再創收盤新高。由於金融市場不確定性消退，外資今天繼續加碼台股232.08億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.59元，最高31.535元、最低31.609元。外匯交易員直言，外資連2日買超台股，今天明顯偏匯入，使得新台幣交易區間繼續下移，不過壽險業美元買盤伺機進場，央行也在盤中適時提供流動性，將匯價穩在區間之內。

新台幣今天同步收週線，隨著外資回頭，走勢先貶後升，但本週仍貶值0.6分或0.01%，週線翻貶。

外匯交易員指出，1月以來，新台幣持穩於31.5元至31.7元區間，除了外資多為雙向操作，上方有出口商等待拋匯時機，下方也有壽險業美元買盤，新台幣匯市暫無足夠的突破動能。

央行統計主要貨幣變動，美元指數今天下跌0.38%，亞幣漲多跌少，新台幣小升0.1%，韓元上揚0.2%，日圓升值0.24%，僅人民幣獨憔悴，小跌0.03%。

外匯交易員認為，近期國際緊張局勢似有緩和，台美關稅也塵埃落定，匯市買賣力道均衡，後續新台幣走勢仍由資金面主導，隨著台股再創新高，或許會有空單回補，短線關注外資是否持續匯入，為新台幣匯價提供支撐。