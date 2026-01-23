搶攻春節商機 台新銀行挺中小企業推「企業飛速貸」支援資金調度

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

迎接2026年農曆春節商機，台新銀行推出「企業飛速貸」，力挺全台中小微企業在最關鍵的春節檔期快速取得營運資金，搶攻年景氣紅盤。根據經濟部統計，中小企業占企業總數逾98%，春節前後更是全年營收高峰期。從餐飲業採購年菜食材與耗材、零售通路積極進貨與鋪貨，到製造業、工程業採購備料並趕單出貨；再到服務業規劃檔期活動、發放年終獎金，以及電商投入廣告、強化促銷攻勢，各產業現金流需求隨之攀升，資金調度壓力也同步增加。

面對龐大的資金需求，傳統銀行貸款流程冗長、門檻偏高，常讓中小企業主在關鍵時刻面臨週轉壓力，錯失拓展商機的良機。看到此一痛點，台新銀行領先業界推出「企業飛速貸」，以「超低門檻、飛速核貸」為核心訴求，協助企業主在最短時間內獲得即時資金奧援。

相較市場上其他企業貸款要求高額營收與繁複擔保，台新銀行深入了解中小微企業需求，只要具有統一編號、年營收達40萬元，且公司成立滿一年，即可申請「企業飛速貸」。台新銀行展現「飛速」承諾，文件備齊最快4小時核准，企業主不再需要苦等，資金需求快速到位。貸款額度最高達3,000萬元，還款期限最長60期，利率低至2.22%起，協助企業靈活運用資金，無論是備貨批發、設備升級或旺季行銷，都能掌握營運契機。

此外，台新銀行不僅提供資金支援，亦同步推出免費「企業財務健檢服務」，由專業團隊協助分析現金流、檢視財務比率並提出營運建議，讓企業全面掌握財務體質，提升經營效率與永續動能。

台新表示，春節商機轉瞬即逝，「企業飛速貸」協助企業靈活運用資金、加速布局，在馬年開春再創營運高峰。台新銀行將持續以創新金融服務與全方位策略支援，陪伴中小企業在景氣變動中穩健成長，邁向「馬到成功」的新一年。

台新 春節

