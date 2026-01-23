114年12月M1B、M2年增率雙降 分別為4.85%及5%
央行公布114年12月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降為4.85%及5%。M2年增率下降主因資金淨匯出。累計上年1至12月平均M1B及M2年增率分別為3.56%及4.54%。
央行經研處副處長葉盛表示，12月股票融資餘額4,570億元新台幣， 民國96年12月以來新高，但外國人新台幣存款1,392億元，則是寫民國92年8月以來新低；顯示外國人在台股獲利並領息匯出，但本國法人及自然人則呈現對台股有信心續買進。
