快訊

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

父逝分配遺產…姊討回百萬紅包 她點頭完驚覺「虧大了」：真是好心機

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

114年12月M1B、M2年增率雙降 分別為4.85%及5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布114年12月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率，分別下降為4.85%及5%。M2年增率下降主因資金淨匯出。累計上年1至12月平均M1B及M2年增率分別為3.56%及4.54%。

央行經研處副處長葉盛表示，12月股票融資餘額4,570億元新台幣， 民國96年12月以來新高，但外國人新台幣存款1,392億元，則是寫民國92年8月以來新低；顯示外國人在台股獲利並領息匯出，但本國法人及自然人則呈現對台股有信心續買進。

新台幣

延伸閱讀

台股漲過2萬「像恐怖谷」讓人不敢追？鄉民吐槽：你只是FOMO又太菜

領配息可能等於賣在低點？Ffaarr：從0050、0056看透領息與賣股真相

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

台股再添「千金」昇達科搭衛星衝破千元大關

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

這家加密貨幣交易所遭駭 公司損失近60萬美元、用戶資產不受影響

HOYA BIT加密貨幣交易所被駭客盯上，損失熱錢包內的平台自有資產。HOYA BIT交易所22日上午發布系統臨時維護公...

美國公債與企業債利差收窄 渣打建議投資美國國債時間到了

美國殖利率飆漲，再加上歐盟喊出「拋售美國」，使很多投資人對美國國債存疑，不過，渣打銀行今日建議此時反而是投資美國國債的時...

金價漲翻天…渣打銀行上修目標價至5350美元 並預期日圓升值

金價漲翻天，渣打銀行今日宣布，將今年底之前的目標價上修至每英兩5350美元，3個月的目標價則上修至4850美元，並建議投...

玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%...

渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。