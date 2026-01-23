快訊

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

父逝分配遺產…姊討回百萬紅包 她點頭完驚覺「虧大了」：真是好心機

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

兆豐銀行協力打造永續典範 榮獲國產署頒獎肯定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行協力打造永續典範，榮獲國產署頒獎肯定。23日由財政部國有財產署署長曾國基（左）頒獎，兆豐銀行副總經理陳昭蓉（右）代表領獎。兆豐銀行／提供
兆豐銀行協力打造永續典範，榮獲國產署頒獎肯定。23日由財政部國有財產署署長曾國基（左）頒獎，兆豐銀行副總經理陳昭蓉（右）代表領獎。兆豐銀行／提供

配合政府2050淨零排放政策，財政部國有財產署（以下簡稱國產署）積極推動國有非公用邊際土地環境保護認養機制及國有土地引進碳匯（權）產業機制，借重環保團體保育專業及媒合銀行贊助的後盾支持，提供國有非公用邊際土地，攜手合作成就國土保育。

國產署23日特別舉辦「國有非公用土地環境永續暨淨零排碳頒獎典禮」，公開表揚2025年度已認養國有非公用邊際土地之環保團體、提供贊助之銀行及協助推動認養工作的機關（構）、團體及人員，感謝各界在國土保育、生物多樣性維護、環境教育與碳匯推動上的貢獻。

兆豐銀行自2023年起攜手兆豐銀行文教基金會，與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會推動「ESG合作計畫」，聚焦台南七股地區，長期推動濕地保育及環境教育，成功以科技監測、社區合作及棲地經營等多元方式，守護小燕鷗等保育類候鳥繁殖地。

本計畫同時推動偏鄉科普教育，以「金融小學堂」課程引導偏鄉學生認識金錢管理、風險概念與永續金融，使環境教育與生活理財相互結合，協助偏鄉學童得以接觸多元科普學習，擴展視野並培養永續意識。

展望未來，兆豐銀行將持續強化棲地管理、環境教育推廣與跨域合作，為台灣環境永續注入更大動能，與社會各界攜手邁向 2050 淨零排放目標。

兆豐銀行 教育 永續

延伸閱讀

紐約時報揭川普格陵蘭新方案：美國擬擁有軍事基地領土

宜進標下桃園土地廠辦

地價稅清查 鎖定三類土地

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

這家加密貨幣交易所遭駭 公司損失近60萬美元、用戶資產不受影響

HOYA BIT加密貨幣交易所被駭客盯上，損失熱錢包內的平台自有資產。HOYA BIT交易所22日上午發布系統臨時維護公...

美國公債與企業債利差收窄 渣打建議投資美國國債時間到了

美國殖利率飆漲，再加上歐盟喊出「拋售美國」，使很多投資人對美國國債存疑，不過，渣打銀行今日建議此時反而是投資美國國債的時...

金價漲翻天…渣打銀行上修目標價至5350美元 並預期日圓升值

金價漲翻天，渣打銀行今日宣布，將今年底之前的目標價上修至每英兩5350美元，3個月的目標價則上修至4850美元，並建議投...

玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%...

渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。