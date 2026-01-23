美國公債與企業債利差收窄 渣打建議投資美國國債時間到了

美國殖利率飆漲，再加上歐盟喊出「拋售美國」，使很多投資人對美國國債存疑，不過，渣打銀行今日建議此時反而是投資美國國債的時刻。渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）分析，公債殖利率現在已接近投資級公司債利率的85%，這代表企業債與政府公債的利差已收窄，這時反而是投資美國政府公債的好時機，甚至優於投資等級企業債。

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）今日發布2026年全球市場投資展望，對於聯準會降息幅度，渣打銀行指出，美國經濟將實現軟著陸，隨著通膨穩步朝2%目標靠攏，因此，聯準會將可能採取預防性降息空間。預估2026年底前聯邦基金利率將累計調降75個基點（1個基點是0.01個 百分點）至3%水準，有助於緩解企業融資壓力，並且為市場注入資金活水，推動消費與投資動能。

布思哲認為，新興市場債券報酬率高於成熟市場，渣打銀行也上調新興市場美元公債的評級，新興市場公債具相對吸引力，已勝過成熟市場債。不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備較成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。布思哲也強調，新興市場仍是看好當地政府的公債的表現，而不是非投等債。

布思哲也指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期美元未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，美元指數目標價下探96關卡，將有助於非美元資產表現。

在防禦性資產方面，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。