金價漲翻天…渣打銀行上修目標價至5350美元 並預期日圓升值

金價漲翻天，渣打銀行今日宣布，將今年底之前的目標價上修至每英兩5350美元，3個月的目標價則上修至4850美元，並建議投資人等金價回檔時再進場加碼。另外，儘管日圓匯價近來貶值至157至159兌1美元價位，但渣打銀預期日圓今年會展現反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來12個月升破150，邁向147兌1美元。

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）今日發布2026年全球市場投資展望指出，受惠於人工智慧持續發展、主要經濟體財政與貨幣政策偏向寬鬆、持續軟著陸，以及部分貿易緊張局勢趨緩，風險資產於今年初仍具支撐。然而，在資產價格上行的同時，市場分化與評價風險亦逐步浮現。渣打CIO建議投資人於新的一年採取更重視分散與風險管理的投資策略，透過跨資產、跨市場配置，以因應潛在波動。

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）來台說明全年市場展望與投資分析。布思哲對於近來受到熱議的AI泡沫化議題分析，從隱含槓桿水準、投資規模相對於整體經濟的比重，以及企業獲利能力來看，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異。整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性。

在股票市場方面，布思哲表示，仍看好今年以美股為首的全球股市表現，並且認為2026年的盈餘成長甚至會優於2025年，並且今年將推動股票進一步上漲，他也強調今年不會有AI泡沫化，因為是盈餘推股價上漲，相形之下，2000年的網路泡沫時期並未有盈餘作支持。

他認為隨著AI相關投資持續推動企業盈餘成長，全球股票於今年初仍具支撐，因此維持對全球股市的偏多看法。然而，考量部分市場評價已偏高，表現分化可能加劇，投資人應避免過度集中於單一市場或題材，並逐步提高跨區域與風格的分散配置，以降低修正風險。渣打在亞洲區域相對看好中印表現，其中，中國大陸市場以政策支持為核心動能，建議採取「雙軌策略」，審慎評估布局高股息國企以求穩健，並鎖定具評價修復潛力的境外科技股掌握反彈。印度市場則可望受惠於評價修正與結構性改革，強勁內需將持續吸引外資回流，具備長線成長動能。

他也認為，人工智慧的資本支出熱潮將更持久走高，並預期大型科技企業的投資在2026年將擴大至5千億美元，另外，美股雖然評價面偏高，但尚未到極端值，認為將會持續一段時間偏離長期平均水準。