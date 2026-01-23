快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州（前排中）主持股東臨時會，表示玉山金併購三商壽是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台。圖/玉山金提供
玉山金控董事長黃男州（前排中）主持股東臨時會，表示玉山金併購三商壽是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台。圖/玉山金提供

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%通過合併案，整場股臨會歷時近一個半小時，下一步將進行員工安置計畫，取得協議後才會再送金管會審議。

玉山金董事長黃男州表示，玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，提升經營體質與獲利品質。

黃男州也指出，在金控整體綜效部分，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

三商壽股東出席比率為65.74%，最後投票結果的贊成比率90.53%，僅20分鐘就開完股臨會，三商人壽董事長翁肇喜會後受訪時指出，預計最快可望在今年第3季底或第4季初完成換股，將三商壽納入玉山金控子公司，屆時三商壽也將更名為「玉山人壽」。

玉山金指出，包含Norges Bank等重量級主權基金及投資機構亦對本次併購展現高度支持。玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS（每股盈餘）為2.12元，均創歷年同期獲利新高。待三商壽加入補齊壽險拼圖後，玉山金資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎，強化台灣金融業的地位與競爭力，厚植邁向亞洲與國際的戰略實力

玉山金控 三商壽

延伸閱讀

玉山金股利去年從南港改飛香港！股東：期許下個港澳之旅變成珍珠港

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

三商壽2025年全年 EPS 0.2元 1月23日召開股臨會討論合併

玉山金董座揭併三商壽內幕：台人藏富海外8兆 何不由台灣的銀行服務自己人的錢？

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

這家加密貨幣交易所遭駭 公司損失近60萬美元、用戶資產不受影響

HOYA BIT加密貨幣交易所被駭客盯上，損失熱錢包內的平台自有資產。HOYA BIT交易所22日上午發布系統臨時維護公...

美國公債與企業債利差收窄 渣打建議投資美國國債時間到了

美國殖利率飆漲，再加上歐盟喊出「拋售美國」，使很多投資人對美國國債存疑，不過，渣打銀行今日建議此時反而是投資美國國債的時...

金價漲翻天…渣打銀行上修目標價至5350美元 並預期日圓升值

金價漲翻天，渣打銀行今日宣布，將今年底之前的目標價上修至每英兩5350美元，3個月的目標價則上修至4850美元，並建議投...

玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%...

渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。