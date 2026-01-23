玉山金與三商壽股臨會通過合併案 躋身上市前五大金控之列

玉山金控與三商美邦人壽今日雙雙召開股東臨時會通過玉山金合併三商壽，玉山金股臨會出席比率72.52%，贊成比率85.91%通過合併案，整場股臨會歷時近一個半小時，下一步將進行員工安置計畫，取得協議後才會再送金管會審議。

玉山金董事長黃男州表示，玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，提升經營體質與獲利品質。

黃男州也指出，在金控整體綜效部分，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

三商壽股東出席比率為65.74%，最後投票結果的贊成比率90.53%，僅20分鐘就開完股臨會，三商人壽董事長翁肇喜會後受訪時指出，預計最快可望在今年第3季底或第4季初完成換股，將三商壽納入玉山金控子公司，屆時三商壽也將更名為「玉山人壽」。

玉山金指出，包含Norges Bank等重量級主權基金及投資機構亦對本次併購展現高度支持。玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS（每股盈餘）為2.12元，均創歷年同期獲利新高。待三商壽加入補齊壽險拼圖後，玉山金資產規模將由新台幣4.2兆元躍升至6兆元，躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎，強化台灣金融業的地位與競爭力，厚植邁向亞洲與國際的戰略實力