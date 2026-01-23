元大數位帳戶送好康 新戶享有最高3%專屬活儲高利

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大銀行數位帳戶新戶最高享3_臺幣活儲優利、月月登入再抽10萬元大獎。（元大銀提供）
隨著農曆新年腳步鄰近，年終獎金及紅包即將入袋，如何有效規劃這筆開春資金，成為民眾關注的焦點，在低利環境與物價波動的雙重挑戰下，與其讓資金躺在一般帳戶「睡覺」，不如選個聰明的數位助手幫自己爭取加薪！

元大銀行為了回饋廣大客戶，不僅祭出「數位帳戶臺幣活儲限時優利專案」，新戶享有最高3%專屬活儲高利及每月99次免費跨行轉帳/提款手續費優惠，舊戶也享最高1.125%活儲優利，此外，搭配元大行動銀行全新改版加碼活動，只要持有數位帳戶的客戶月月登入，就有機會把10萬元大獎抱回家。

「數位帳戶臺幣活儲限時優利專案」自即日起至2026年3月31日，只要是新申辦元大數位帳戶客戶，自審核成功後六個月內，都能享有5萬元以內「最高3%」的活儲優利，即便存款超過額度，仍享有階梯式利率加碼。以存入15萬元為例，新戶在六個月內就能輕鬆累積約1,162元的利息，除了高利吸引力外，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省日常交易的成本，不僅如此，元大銀行更額外送上新春紅包，只要新戶綁定任一行動支付（例如：LINE Pay Money等行動支付）還能領到500元回饋金。

除了新朋友，元大銀行對廣大的既有客戶也誠意滿滿。舊戶只要申辦數位帳戶同樣能享有「最高1.125%」的階梯式活儲優利，以存入60萬元試算，六個月內即可獲得約2,505元利息收入，讓大筆資金在保有靈活流動性的同時，還能賺取穩健收益。

為了帶給用戶更便捷、便利的數位體驗，元大銀行「新版元大行動銀行」也正式亮相，不僅導入更嚴密的防護設計提升交易安全，更同步整合轉帳、換匯、繳費及投資等一站式服務。此外，更加碼推出【元大行動銀行全新改版 月月登入月月抽】活動，即日起至2026年5月31日止，只要持有數位帳戶之客戶於活動期間內每月登入「新版元大行動銀行」，還有機會將十萬元大獎抱回家。

數位帳戶 元大 活儲優利

