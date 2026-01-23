快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，在防禦性資產方面，黃金仍具備重要角色。路透
渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，在防禦性資產方面，黃金仍具備重要角色。路透

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未來 12 個月將呈現「震盪趨弱」格局，目標價下探 96 關卡，將有助於非美元資產表現。2025年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來 12 個月將邁向 147。

在防禦性資產方面，布思哲表示，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來 12 個月有機會挑戰每盎司 5,350 美元。

渣打強調，進入2026年，投資人應特別留意「風險漂移」現象，避免在市場表現良好時，無意間提高投資組合風險。透過定期檢視資產配置、維持紀律式的分散投資策略，並為不同市場情境預作準備，將有助於在波動加劇的環境中，建立更具韌性的投資組合。

日本央行 地緣政治風險

延伸閱讀

黃金成「核心資產」 元富期貨揭示全球資產配置新格局

金屬行情熱：金價叩關5,000美元 銀價進逼100美元 銅價逼近13,000美元

聖石集團黃金吸金案…檢警2度搜索拘提10人 5人已交保

黃金漲破4,960美元 白銀逼近97美元 今早雙雙再創新高

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未...

公股首創！台企銀數位帳戶推出「1元起息」打破傳統銀行限制

備受年輕族群喜愛的台灣企銀Hokii數位存款帳戶，今年度新權益正式上線。今年Hokii數位存款帳戶不僅提升高利活儲至最高...

文總攜手證交所 推出全新影像企劃《創新辦桌》

文化總會與台灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）攜手推出《創新辦桌》系列影片，...

玉山金合意併購三商壽案獲股東會通過 專業經理人經營不變

玉山金（2884）股東臨時會已於23日通過合意併購案，玉山金將以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權，換股比率為每1股三...

玉山金股利去年從南港改飛香港！股東：期許下個港澳之旅變成珍珠港

玉山金（2884）23日舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽順利達陣，獲得85.91%贊成票跨過三分之二門檻通過，壯大金控...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。