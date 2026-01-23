渣打銀：今年 Fed 降息3次 美元目標價下探96、黃金挑戰5,350美元

渣打全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期Fed將在今年降息3次，美元未來 12 個月將呈現「震盪趨弱」格局，目標價下探 96 關卡，將有助於非美元資產表現。2025年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來 12 個月將邁向 147。

在防禦性資產方面，布思哲表示，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來 12 個月有機會挑戰每盎司 5,350 美元。

渣打強調，進入2026年，投資人應特別留意「風險漂移」現象，避免在市場表現良好時，無意間提高投資組合風險。透過定期檢視資產配置、維持紀律式的分散投資策略，並為不同市場情境預作準備，將有助於在波動加劇的環境中，建立更具韌性的投資組合。