快訊

公股首創！台企銀數位帳戶推出「1元起息」打破傳統銀行限制

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀今年針對Hokii數位存款帳戶祭出「新臺幣1元起息」，成為首家公股銀行實施。台灣企銀／提供
備受年輕族群喜愛的台灣企銀Hokii數位存款帳戶，今年度新權益正式上線。今年Hokii數位存款帳戶不僅提升高利活儲至最高3%，更震撼祭出「新臺幣1元起息」，成為首家公股銀行實施，徹底打破傳統銀行百元或千元起息的限制，實踐普惠金融精神。

台灣企銀表示，Hokii數位存款帳戶自推行以來，以親民及活潑的形象，成功吸引年輕族群加入。今年台灣企銀更推出數位存款帳戶「1元起息；1元計息」機制降低儲蓄門檻，只要帳戶內有餘額，即開始計算利息，並維持每日計息、每月領息的優勢，讓用戶真正感受到「每一塊錢都在增值」。

Hokii台幣數位存款帳戶自2026年1月1日至2026年12月31日止推出新優惠利率，全新戶享2.1%、既有戶優惠利率享1.9%，優惠限額15萬元。民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達25萬元、綁定台灣Pay消費滿額、信用卡消費滿額、線上換匯等四項任務，最高加碼0.9%優惠利率，等於全新戶最高可加碼至3%，每月完成每月都可享加碼利率，最高年息4,500元；既有戶最高可加碼至2.8%，最高年息4,200元。

同時Hokii台幣數位存款帳戶也提供超有感的跨行交易免手續費大禮包，提供每月高達20次跨行轉帳、12次跨行提款免手續費優惠，讓民眾享受資金靈活運用的便利性。

另外，Hokii外幣數位存款帳戶也祭出美金高利活存優惠，美金活存10,000元額度內，按台灣企銀美金固定利率牌告九個月計息，同時也享有美金、日幣及歐元等多種主流幣別換匯優惠。

台灣企銀表示，Hokii數位存款帳戶也提供多樣化的優惠與回饋方案，如每月首筆台灣Pay消費回饋、停車費代扣回饋、首次信用卡自動扣繳回饋等，讓Hokii數位存款帳戶不僅是「存錢的好所在」，也是民眾聰明消費與金融理財的生活好管家。

