玉山金合意併購三商壽案獲股東會通過 專業經理人經營不變

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州(前排中)主持股東臨時會，並有信心表示玉山金併購三商壽是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台。玉山金／提供
玉山金（2884）股東臨時會已於23日通過合意併購案，玉山金將以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部股權，換股比率為每1股三商壽股票換發玉山金0.2486股。本次股東臨時會共計有超過七成已發行股份總數出席，更有高達八成五出席股數支持合意併購案，包含Norges Bank（挪威央行）等重量級主權基金及投資機構亦對本次併購展現高度支持。接續玉山金將盡速向主管機關遞件申請，於獲准後訂定合併基準日，依規完成合併程序。

玉山金2025年全年獲利342.9億元，較去年同期增加31.5%，EPS為2.12元，均創歷年同期獲利新高。待三商壽（2867）加入補齊壽險拼圖後，玉山金資產規模將由4.2兆元躍升至6兆元，正式躋身台灣上市前五大金控之列，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎，強化台灣金融業的地位與競爭力，厚植邁向亞洲與國際的戰略實力。

玉山金董事長黃男州表示，玉山金併購三商壽不僅是規模的擴張，更是經營結構的重要升級，玉山金將走向多引擎平台，目標三年內讓三商壽體質更健康、營運更具活力，包含透過營運管理、投資與資產負債管理及資本管理三大核心方向，提升經營體質與獲利品質。在金控整體綜效部份，玉山金將透過子公司間的顧客導流、通路資源整合，大幅提升零售顧客數與產品滲透率，為財富管理業務帶來強勁成長動能；另將結合集團投研經驗與金融科技實力，提升金控資產配置效益與營運效能。

展望未來，玉山表示將繼續秉持「誠信正直以及高標準的公司治理」、「專業經理人經營」等不變的經營理念，並以「銀行為主體的金控公司」為核心方針，為股東、顧客及員工創造長期價值，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝「亞洲的玉山、世界的玉山」的目標大步邁進。

玉山金 股東臨時會 三商壽

