玉山金股利去年從南港改飛香港！股東：期許下個港澳之旅變成珍珠港

玉山金（2884）23日舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽順利達陣，獲得85.91%贊成票跨過三分之二門檻通過，壯大金控版圖完成關鍵一步。現場自稱鳳梨伯的股東發言說，去年的股利讓他港澳之旅從南港和南方澳改飛香港及澳門，期許下個港澳之旅可以變成「珍珠港、澳洲」，他高喊「金控2.0、金融旺」，並致贈一隻「金龍」給董事長黃男州。

金控今年首場股東臨時會歷時約一個半小時，現場股東提問踴躍，近年踴躍出席各大金控股東會的小股東「鳳梨伯」，於最後臨時動議階段發言表示，去年股利讓他的港澳之旅從南港和南方澳變成香港及澳門，在此祝福玉山金可以一直賺錢，「我期許下個港澳之旅可以變成珍珠港、澳洲會更好」。

他說，玉山金將挑戰下一個里程碑，只願可以走過荊棘之路，更上一層樓，當然別忘了要跟股東們分享，他並高喊「翻滾吧我的雪球！大家一起踏向夢想舞台」「金控2.0、金融旺啦」。語閉，他贈送一隻「金龍」給黃男州，此時也獲得全場熱烈掌聲，為玉山金史上最重要的一場股東臨時會劃下句點。