快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

iPASS MONEY 祭多元回饋 讓用戶好玩好買、輕鬆過好年

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
農曆年前民眾購物需求增加，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，開通多家大型品牌通路，及日本消費優惠，讓用戶讓用戶好玩又好買，輕鬆過好年。圖／一卡通提供
農曆年前民眾購物需求增加，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，開通多家大型品牌通路，及日本消費優惠，讓用戶讓用戶好玩又好買，輕鬆過好年。圖／一卡通提供

隨著農曆新年即將到來，大眾進入採購年貨與新春物資的高峰期，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，近期不僅上線多家電商平台與大型實體通路，更針對春節購物需求推出一系列消費回饋，並持續優化日本跨境支付體驗，讓用戶輕鬆完成年前大採買與赴日旅遊規劃。

為滿足民眾年前的購物消費需求，iPASS MONEY密集開通多家知名品牌通路，在生活零售方面，包含 Global Mall 環球購物中心、美廉社、、日藥本舖等；在流行休閒與美酒甜點上，則新增 CACO 加州椰子、犀牛盾門市、塔吉特千層蛋糕等多種生活類型選擇。配合新通路開通亦祭出多項優惠：於 Global Mall 消費累積滿 199 元即贈 50 元優惠券；於美廉社單筆消費滿 99 元則贈送40元優惠券。

針對偏好網購的族群，iPASS MONEY APP 深度合作 「CashBack 返多多」 平台，提供一站式購物體驗，1 月 31 日前用戶透過 APP 進入返多多消費，可享 10% 現金回饋，首筆結帳更有機會獲得最高 30,000 元的免單回饋；於 CYBERBIZ 指定電商品牌消費累積滿 2,026 元，亦可獲贈 500 元優惠券。

除了國內採辦，針對春節有赴日旅遊計畫的用戶，iPASS MONEY持續推廣日本PayPay 跨境支付服務。民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費，並享有免海外交易手續費的優惠，此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等最高也有10%的優惠券可抵用，讓用戶在海外購物同樣能享受便捷且划算的支付體驗。

一卡通公司呼籲，iPASS MONEY 服務已全面移轉至獨立 APP，完整保留帳戶餘額、交易紀錄與各項繳費功能，用戶僅需下載並使用手機號碼即可登入，輕鬆使用。iPASS MONEY 不僅全面支援超過20萬據點 TWQR掃碼支付，讓用戶輕鬆完成轉帳、購物、繳費/稅等多元服務，大幅提升消費的流暢度與彈性，輕鬆串聯通勤、網購與跨境消費的無縫支付生活。

消費 環球購物中心 一卡通

延伸閱讀

餐廳服務費可自選！他勾5%服務生態度秒變差 網轟：別學老美

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

桃園公車行動支付上路 最快9月能刷市民卡APP享優惠

網購「超商取貨」誰想到的？她舉手：我這輩子最偉大事蹟

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

新台幣午盤升2.2分　暫收31.588元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.588元，升2.2分，成交金額6.05億美元

iPASS MONEY 祭多元回饋 讓用戶好玩好買、輕鬆過好年

隨著農曆新年即將到來，大眾進入採購年貨與新春物資的高峰期，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，近期不僅上線多家...

85.91%贊成！玉山金股臨會通過併購三商壽 待與工會協商後送件

玉山金（2884）今舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽案順利落幕，獲得股東85.91%贊成票高票通過，玉山金董事長黃男州...

企業赴美投資需求大增　中信銀：將評估參與信保機制

台美關稅談判底定，政府信用擔保機制預計在國發會國家融資保證機制下，建立專案信保機制，提供企業授信額度。未來如果信保機制出...

新台幣開盤升2分　為31.59元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.59元開盤，升2分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。