85.91%贊成！玉山金股臨會通過併購三商壽 待與工會協商後送件

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金今日舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽案。右二為董事長黃男州。林勁傑／攝影
玉山金今日舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽案。右二為董事長黃男州。林勁傑／攝影

玉山金（2884）今舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽案順利落幕，獲得股東85.91%贊成票高票通過，玉山金董事長黃男州重申，一方面會用獲利支持三商壽（2867）讓資本恢復正常，同時獲利愈好讓股利增加滿足股東期待。他並提到現正與三商壽工會進行員工安置計畫協商，待完成後送件主管機關審查。

玉山金本次股東臨時會共兩項討論案，第一案為擬以股份轉換方式取得三商壽全部已發行股權，交易對價以玉山金0.2486股換發1股三商壽股票取得全部股權。出席表決權數為11727185071權，贊成權數為10074953428權、贊成比率85.91%。

第二案為公司章程修訂案，公司章程修正案；主要新增發行特別股為籌資工具，及相關權利義務和發行條件。本案也獲得出席股東87.82%贊成票通過。

現場股東提問踴躍，黃男州表示，為此次併購案邀請各方最好顧問之一，包括高盛作為財顧，資誠有最好精算師團隊，法律方面有理律，玉山內部也組成團隊審慎評估。

他指出，整體人壽經營最重要一環要從保單設計開始，設計符合CSM未來利潤累積，銷售管道包括三商壽8600位業務員及玉山700位理專，未來相加相乘效果非常好，目前玉山銀行銀行有810萬顧客，三商壽擁有200萬顧客賣出430萬張保單，顧客基礎對未來經營非常好。

第三，資產負債管理，玉山財經處現在投資部位比三商壽還大，未來會延攬更好人才加入。

最後，黃男州強調資本股管理，這次玉山經過仔細考量，一方面用獲利支持三商壽讓資本恢復正常，超過主管機關要求標準，同時負起對股東責任，獲利愈好讓股利增加滿足股東期待。未來改名玉山人壽代表玉山品牌，一定會把金控旗下所有子公司認真經營，發揮綜效，對顧客創造價值也幫股東創造價值，「這是我們的承諾」。黃男州回應股東時也提到，換股比例除發放股息等因素，未來不會有任何調整。

玉山金今日股東臨時會進行約一個半小時順利落幕。 據了解，會後黃男州即率隊趕赴三商壽拜會對方。

玉山金 股東臨時會 三商壽

相關新聞

三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會...

新台幣午盤升2.2分　暫收31.588元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.588元，升2.2分，成交金額6.05億美元

iPASS MONEY 祭多元回饋 讓用戶好玩好買、輕鬆過好年

隨著農曆新年即將到來，大眾進入採購年貨與新春物資的高峰期，一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖，近期不僅上線多家...

85.91%贊成！玉山金股臨會通過併購三商壽 待與工會協商後送件

玉山金（2884）今舉行股東臨時會討論併購三商美邦人壽案順利落幕，獲得股東85.91%贊成票高票通過，玉山金董事長黃男州...

企業赴美投資需求大增　中信銀：將評估參與信保機制

台美關稅談判底定，政府信用擔保機制預計在國發會國家融資保證機制下，建立專案信保機制，提供企業授信額度。未來如果信保機制出...

新台幣開盤升2分　為31.59元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.59元開盤，升2分

